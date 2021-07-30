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Задержание Чауса: спецназ СБУ заблокировал спецназовцев НАБУ, - СМИ

30 июля, 2021 пятница
19:45

По данным журналистов, автомобиль со спецназом НАБУ, который пытался арестовать бывшего судью Чауса, заблокировал спецназ Службы безопасности Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Детективы НАБУ обнаружили машину, на которой судья Чаус был вывезен сотрудниками СБУ. Машина въехала на территорию комплекса зданий СБУ в центре Киева. Однако авто со спецназом НАБУ заблокировал спецназ СБУ, который не пропустил их на территорию.

По данным источников СМИ, операция по захвату Чауса осуществляется под командованием спецподразделения СБУ "Альфа".

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  • Напомним, что экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные , обнаружили на Винниччине.
  • В Национальном антикоррупционном бюро заявили , что правоохранители, которые задержали экс-судью Николая Чауса, не выходили на связь с ними.
задержание
СБУ
НАБУ
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