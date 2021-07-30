Задержание Чауса: спецназ СБУ заблокировал спецназовцев НАБУ, - СМИ
По данным журналистов, автомобиль со спецназом НАБУ, который пытался арестовать бывшего судью Чауса, заблокировал спецназ Службы безопасности Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Детективы НАБУ обнаружили машину, на которой судья Чаус был вывезен сотрудниками СБУ. Машина въехала на территорию комплекса зданий СБУ в центре Киева. Однако авто со спецназом НАБУ заблокировал спецназ СБУ, который не пропустил их на территорию.
По данным источников СМИ, операция по захвату Чауса осуществляется под командованием спецподразделения СБУ "Альфа".
- Напомним, что экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные , обнаружили на Винниччине.
- В Национальном антикоррупционном бюро заявили , что правоохранители, которые задержали экс-судью Николая Чауса, не выходили на связь с ними.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.74
Покупка 26.74Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.08
- Актуальное
- Важное