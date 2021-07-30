Задержание Чауса: спецназ СБУ заблокировал спецназовцев НАБУ, - СМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Детективы НАБУ обнаружили машину, на которой судья Чаус был вывезен сотрудниками СБУ. Машина въехала на территорию комплекса зданий СБУ в центре Киева. Однако авто со спецназом НАБУ заблокировал спецназ СБУ, который не пропустил их на территорию.

По данным источников СМИ, операция по захвату Чауса осуществляется под командованием спецподразделения СБУ "Альфа".

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