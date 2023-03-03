Задержан житель Кривого Рога, который оформил кредитов более чем на 2 млн грн на пропавших без вести бойцов ВСУ
Житель Кривого Рога использовал данные более 20 пропавших без вести военнослужащих ВСУ, чтобы оформить на них кредиты. Вырученные средства он потратил на свои нужды
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
"По данным следствия, житель города Кривой Рог получил личные данные военнослужащего ВСУ, пропавшего без вести во время выполнения боевого задания на линии столкновения. Используя электронно-вычислительную технику и дубликат сим-карты, подозреваемый оформил на имя военнослужащего кредит. В дальнейшем он осуществил кредит. перевод денежных средств на подконтрольные себе банковские счета и несколько расчетов в терминалах. Снятыми средствами распорядился на личные нужды", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что после первой удачной попытки злоумышленник аналогичным образом использовал данные еще около 20 пропавших военнослужащих. Общая сумма кредитов составляет более 2 млн. гривен.
Во время обысков у мужчины нашли мобильные телефоны и сим-карты, деньги и гранату.
В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной деятельности, а также потерпевшие.
- В конце февраля полиция задержала 37 участников криворожского наркокартеля.
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