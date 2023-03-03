Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"По данным следствия, житель города Кривой Рог получил личные данные военнослужащего ВСУ, пропавшего без вести во время выполнения боевого задания на линии столкновения. Используя электронно-вычислительную технику и дубликат сим-карты, подозреваемый оформил на имя военнослужащего кредит. В дальнейшем он осуществил кредит. перевод денежных средств на подконтрольные себе банковские счета и несколько расчетов в терминалах. Снятыми средствами распорядился на личные нужды", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что после первой удачной попытки злоумышленник аналогичным образом использовал данные еще около 20 пропавших военнослужащих. Общая сумма кредитов составляет более 2 млн. гривен.

Во время обысков у мужчины нашли мобильные телефоны и сим-карты, деньги и гранату.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной деятельности, а также потерпевшие.