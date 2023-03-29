Задержан житель Донбасса, который искал для врага склады и базы техники ВСУ
СБУ разоблачила завербованного российскими спецслужбами диверсанта, разведывавшего расположение складов с боеприпасами и баз военной техники ВСУ на Донбассе
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, житель Донбасса еще до начала полномасштабного вторжения поддерживал дружеские отношения с кадровым сотрудником российской спецслужбы.
"После 24 февраля враг дистанционно завербовал своего приятеля и определил ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе", - рассказали в СБУ.
Мужчина должен был разыскивать расположение складов с боеприпасами и баз военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении и передавать данные через анонимный мессенджер в виде электронных координат, а также медиафайлов с привязкой к местности и детальным описанием.
"Разведанные потребовались оккупантам для планирования тактических операций против Сил обороны на восточном фронте", - уточнили в СБУ.
Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене.
- В начале марта СБУ задержала в Сумской области российского шпиона, разведывавшего в позиции ВСУ в приграничных с РФ.
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