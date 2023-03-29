Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, житель Донбасса еще до начала полномасштабного вторжения поддерживал дружеские отношения с кадровым сотрудником российской спецслужбы.

"После 24 февраля враг дистанционно завербовал своего приятеля и определил ему задачу проведения разведывательно-подрывной деятельности в регионе", - рассказали в СБУ.



Мужчина должен был разыскивать расположение складов с боеприпасами и баз военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении и передавать данные через анонимный мессенджер в виде электронных координат, а также медиафайлов с привязкой к местности и детальным описанием.



"Разведанные потребовались оккупантам для планирования тактических операций против Сил обороны на восточном фронте", - уточнили в СБУ.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене.