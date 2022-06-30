Об этом сообщила СБУ .

Сообщается, что полученную информацию вражеский агент передавал своему сообщнику на Ближнем Востоке. Он был задержан недавно контрразведкой СБУ в Черновицкой области, куда прибыл для подготовки серии взрывов на объектах Укрзализныци. Служба безопасности Украины также установила, что оба мужчины входили в состав агентурной сети спецслужб России, которая была создана для проведения взрывной деятельности на Западе Украины.

Также, в сообщении говорится, что после задержания своего "связного" информатор получил новую задачу – разведывать расположение украинских войск и стратегических объектов вблизи границы с РФ. Эти данные враг планировал использовать для ракетных ударов и подготовки диверсий на территории деоккупированных районов.

В настоящее время задержанному информатору сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям.

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