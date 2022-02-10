Задержан при получении 20 тыс. грн: в Киеве разоблачили на взятке одного из руководителей подразделения Национального университета обороны
В Киеве задержан полковник ВСУ на взятке в размере 20 тыс. грн за разрешение на использования гражданскими лицами спортивно-оздоровительных локаций Национального университета обороны им. И. Черняховского
Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
"10 февраля 2022 года старший офицер был задержан после получения неправомерной выгоды на территории Национального университета обороны им. И. Черняховского следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции в г. Киеве при процессуальном руководстве спецпрокуратуры Центрального региона и при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки Службы безопасности , – говорится в сообщении.
Денежные средства у задержанного изъяты.
Отмечается, что ему готовится уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.76
Покупка 27.76Продажа 28.03
-
EUR
Покупка 31.64Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное