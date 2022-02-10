Задержан при получении 20 тыс. грн: в Киеве разоблачили на взятке одного из руководителей подразделения Национального университета обороны

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.



"10 февраля 2022 года старший офицер был задержан после получения неправомерной выгоды на территории Национального университета обороны им. И. Черняховского следователями следственного управления Главного управления Национальной полиции в г. Киеве при процессуальном руководстве спецпрокуратуры Центрального региона и при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки Службы безопасности , – говорится в сообщении.



Денежные средства у задержанного изъяты.



Отмечается, что ему готовится уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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