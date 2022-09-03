Задержан киевлянин, который сдавал российским военным позиции ВСУ
Киевлянину, сдававшему оккупантам позиции Вооруженных сил Украины, сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины
Об этом сообщил Офис генерального прокурора в telegram .
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержан и уведомлен о подозрении киевлянин по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Стало известно, что в течение июля – августа 2022 года подозреваемый передавал представителю РФ через мессенджер информацию о расположении и движении на территории Киева подразделений и военной техники ВСУ.
Кроме того, к указанным сообщениям корректировщик добавлял GPS-координаты военных объектов и фото мест дислокаций.
При задержании у мужчины изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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