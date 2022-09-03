Задержан киевлянин, который сдавал российским военным позиции ВСУ

Об этом сообщил Офис генерального прокурора в telegram .

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры задержан и уведомлен о подозрении киевлянин по факту несанкционированного распространения информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Стало известно, что в течение июля – августа 2022 года подозреваемый передавал представителю РФ через мессенджер информацию о расположении и движении на территории Киева подразделений и военной техники ВСУ.

Кроме того, к указанным сообщениям корректировщик добавлял GPS-координаты военных объектов и фото мест дислокаций.

При задержании у мужчины изъяли мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал при совершении преступления.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

1 сентября Служба безопасности Украины разоблачила сеть агитаторов , способствовавших боевикам террористической организации "ЛНР" в проведении подрывной деятельности против Украины.

3 сентября по материалам Службы безопасности Украины суд назначил 15 лет тюрьмы предателю, который "охранял" для России захваченные мосты на Запорожье.

Также 3 сентября прокуроры Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении информатора вражеских войск – священника УПЦ МП.

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