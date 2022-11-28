Задержан еще один подозреваемый в совершении теракта в Стамбуле, - CNN Turk

Об этом сообщает CNN Turk , ссылаясь на заявление министра.

Сойлу отметил, что задержали брата другого подозреваемого в теракте – Биляля Хассана. Хассан был сообщником и выдавал себя за мужа Ахламы Альбашир, которая оставила взрывчатку на скамейке на улице Истикляль.

"Брат Биляля Хассана, сбежавшего после нападения на Таксими, был пойман", - сообщил министр внутренних дел.

Сойлу также рассказал, что с 2020 по 2022 год была предотвращена 81 попытка сирийских терактов в Турции.

В воскресенье, 13 ноября, в центре турецкого города Стамбул на пешеходной туристической улице Истикляль раздался взрыв, в результате которого 6 погибли и 81 человек получил ранения.

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