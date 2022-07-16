Об этом сообщают "РБК-Украина" и "Бабель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Олега Кулинича задержали Служба безопасности Украины и Госбюро расследований. Эксначальник СБУ в Крыму подозревается в государственной измене.

В пресс-службе СБУ отметили, что за последние годы были резонансные разоблачения российских агентов в их организации.

"Непосредственно в рамках данного дела СБУ готова оказать максимальное содействие и всю необходимую информацию для дальнейшего расследования. Отдельно напомним: фигурант уголовного производства был уволен с должности в марте этого года", - говорится в сообщении.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Кулинича и назначил на его место Александра Власенко. Кулинич занимал должность с октября 2020 года.

16 июля сообщалось, что в Украине будут судить экс-работника СБУ в Крыму, который перешел на сторону ФСБ РФ и координировал кибератаки на украинские ресурсы.

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