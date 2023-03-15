Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Накануне полномасштабного вторжения он уволился со службы и уехал в одну из стран Евросоюза. Оттуда он звонил по телефону бывшим коллегам и призвал их дезертировать из Киева, обещая, что в таком случае с ними "все будет хорошо". А в случае отказа - угрожал "слить" "Их персональные данные представителям российских спецслужб", - говорится в сообщении.



"Кроме того, злоумышленник пытался передать врагу сведения о ходе мобилизационных мер и местах дислокации отдельных подразделений Сил обороны", - добавили в СБУ и отметили, что злоумышленник пытался выпросить эту информацию у сотрудников СБУ.



В марте 2023 года он пересек государственную границу Украины, где его сразу задержали. Мужчине сообщено о подозрении по двум статьям – госизмена и дезертирство. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.