Задержан экс-сотрудник СБУ, который призвал коллег дезертировать
СБУ задержала бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, который призвал коллег дезертировать и угрожал передать их данные врагу
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Накануне полномасштабного вторжения он уволился со службы и уехал в одну из стран Евросоюза. Оттуда он звонил по телефону бывшим коллегам и призвал их дезертировать из Киева, обещая, что в таком случае с ними "все будет хорошо". А в случае отказа - угрожал "слить" "Их персональные данные представителям российских спецслужб", - говорится в сообщении.
"Кроме того, злоумышленник пытался передать врагу сведения о ходе мобилизационных мер и местах дислокации отдельных подразделений Сил обороны", - добавили в СБУ и отметили, что злоумышленник пытался выпросить эту информацию у сотрудников СБУ.
В марте 2023 года он пересек государственную границу Украины, где его сразу задержали. Мужчине сообщено о подозрении по двум статьям – госизмена и дезертирство. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- Ранее СБУ задержала черкащанина, организовавшего схему продажи персональных данных украинцев российским спецслужбам.
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