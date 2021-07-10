Задержан директор и главспец Регистра судоходства Украины

Задержание проходило при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора, который сегодня, 10 июля 2021 года, и сообщил об этом событии, информирует Еспресо.TV .

"По данным следствия, служащие требовали от представителя предприятия 2 тыс. долл. США за содействие в составлении сертификата и свидетельства, которые бы позволили предприятию осуществлять хозяйственную деятельность", - отмечают в Офисе генпрокурора.













Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины при оперативном сопровождении управления стратегических расследований в Одесской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины

Справка



Согласно ч.1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.



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