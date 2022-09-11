Задержали экс-руководителя СБУ в Харьковской области, - СМИ
Романа Дудина, который до конца мая возглавлял Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области, задержали и выдвинули подозрение
Об этом сегодня, 11 сентября 2022 года, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах Общественном .
"По словам собеседников, Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы. Общественное пыталось получить комментарий Государственного бюро расследований, на телефонные звонки корреспондентов там пока не ответили. Не удалось связаться и с самим Дудиным", - отмечается в сообщении.
По информации Общественного, задержание производилось в одной из областей на западе Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда глава государства сказал, что чиновник "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично" .
- На следующий день, 30 мая, Дудин потребовал от Зеленского опровергнуть упреки о бездействии и извиниться перед сотрудниками структуры .
- Информацию о Дудине проверяло ГБР.
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