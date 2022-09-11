Об этом сегодня, 11 сентября 2022 года, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах Общественном .

"По словам собеседников, Дудина подозревают в государственной измене и уходе с места службы. Общественное пыталось получить комментарий Государственного бюро расследований, на телефонные звонки корреспондентов там пока не ответили. Не удалось связаться и с самим Дудиным", - отмечается в сообщении.

По информации Общественного, задержание производилось в одной из областей на западе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дудина с должности после поездки в Харьковскую область 29 мая. Тогда глава государства сказал, что чиновник "не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично" .

На следующий день, 30 мая, Дудин потребовал от Зеленского опровергнуть упреки о бездействии и извиниться перед сотрудниками структуры .

Информацию о Дудине проверяло ГБР.

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