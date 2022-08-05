Задание № 1 для России — остановить поставки оружия Украине, — Кулеба

Об этом написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия знает, что ее агрессия понесет большой провал, если продолжится поставка оружия в Украину. Задача номер один для России — остановить поставки — будь то ракетными ударами по логистике или дезинформацией о вероятном злоупотреблении оружием в Украине. Мы не позволим ни одному из этих усилий увенчаться успехом", - заметил министр иностранных дел.

По оценке замминистра обороны Анны Маляр, из сообщений о "контрабанде оружия" торчат уши российской ИПСО.

22 июля В Европоле заверили, что не фиксировали факты контрабанды оружия из Украины.

21 июля немецкое издание Spiegel опубликовало материал со ссылкой на спикера Европола Япа Оп Ген Оорта, который якобы заявил о зафиксированных случаях торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал заявления о якобы случаях "торговли оружием и военными товарами на черном рынке" из Украины.

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