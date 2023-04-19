"Задача выполнена, но ценой жизней": бригада, где служил экс-нардеп Барна, рассказала подробности его гибели
Во вторник, 17 апреля, защищая Украину от врага, погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Он выполнил боевое задание, отразив атаку врага, однако за это заплатил своей жизнью
Об этом сообщила 68-я отдельная егерская бригада, где служил Олег Барна.
"С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевого задания погиб наш росомаха, помощник гранатометчика старший сержант Олег Барна", - говорится в сообщении.
Побратимы Олега рассказали, что экс-нардеп наравне со всеми выполнял боевые задачи. А когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не сомневался ни минуты.
"Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят. Вечная память всем павшим за Украину! За каждую жизнь наших бойцов будет месть в десятикратном размере", - отметили побратимы.
- Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский опубликовал видео, на котором Барна тренируется на стрельбах. "Вчера [17 апреля] во время боевых действий погиб Олег Барна. Так получилось, что у нас была возможность пообщаться на прошлой неделе", – сообщил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.46
Покупка 37.46Продажа 38.22
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное