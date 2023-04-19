Об этом сообщила 68-я отдельная егерская бригада, где служил Олег Барна.

"С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевого задания погиб наш росомаха, помощник гранатометчика старший сержант Олег Барна", - говорится в сообщении.

Побратимы Олега рассказали, что экс-нардеп наравне со всеми выполнял боевые задачи. А когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не сомневался ни минуты.

"Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят. Вечная память всем павшим за Украину! За каждую жизнь наших бойцов будет месть в десятикратном размере", - отметили побратимы.