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"Задача выполнена, но ценой жизней": бригада, где служил экс-нардеп Барна, рассказала подробности его гибели

19 апреля, 2023 среда
12:48
Общество

Во вторник, 17 апреля, защищая Украину от врага, погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна. Он выполнил боевое задание, отразив атаку врага, однако за это заплатил своей жизнью

Об этом сообщила 68-я отдельная егерская бригада, где служил Олег Барна.

"С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевого задания погиб наш росомаха, помощник гранатометчика старший сержант Олег Барна", - говорится в сообщении.

Побратимы Олега рассказали, что экс-нардеп наравне со всеми выполнял боевые задачи. А когда командиры объявили набор в группу на штурм вражеских позиций, старший сержант Барна не сомневался ни минуты.

"Задача выполнена, враг выбит. Но, к сожалению, ценой жизней наших ребят. Вечная память всем павшим за Украину! За каждую жизнь наших бойцов будет месть в десятикратном размере", - отметили побратимы.

  • Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский опубликовал видео, на котором Барна тренируется на стрельбах. "Вчера [17 апреля] во время боевых действий погиб Олег Барна. Так получилось, что у нас была возможность пообщаться на прошлой неделе", – сообщил он.
Украина
Война с Россией
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