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Главная война с Россией Задача ВСУ – подвинуть линию фронта ближе к Днепру, - Згурец
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Задача ВСУ – подвинуть линию фронта ближе к Днепру, - Згурец

5 сентября, 2022 понедельник
10:10
война с Россией Сергей Згурец

Директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что нужно создать условия, чтобы враг сам покинул Херсон

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Оказывается огненное влияние на российские объекты. На правом берегу Днепра действует наша авиация и БПЛА. Российское ПВО на этом участке не эффективно. ВСУ используют дальнобойные средства поражения. Задача для ВСУ - подвинуть линию фронта ближе к Днепру", - отметил Згурец. .

По его словам, если удастся сместить линию фронта, ВСУ смогут использовать артиллерию, которая существенно повлияет на состояние российских войск.

"Уже отдельные подразделения российской армии отказываются воевать. Правый берег Днепра является основным вниманием всего сообщества, но освобождение правобережья не будет быстрым. Надо создать условия, когда враг сам покинет Херсон, потому что вести боевые действия в городе – это не наш подход", - подчеркнул Згурец.

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