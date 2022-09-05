Задача ВСУ – подвинуть линию фронта ближе к Днепру, - Згурец

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Оказывается огненное влияние на российские объекты. На правом берегу Днепра действует наша авиация и БПЛА. Российское ПВО на этом участке не эффективно. ВСУ используют дальнобойные средства поражения. Задача для ВСУ - подвинуть линию фронта ближе к Днепру", - отметил Згурец. .

По его словам, если удастся сместить линию фронта, ВСУ смогут использовать артиллерию, которая существенно повлияет на состояние российских войск.

"Уже отдельные подразделения российской армии отказываются воевать. Правый берег Днепра является основным вниманием всего сообщества, но освобождение правобережья не будет быстрым. Надо создать условия, когда враг сам покинет Херсон, потому что вести боевые действия в городе – это не наш подход", - подчеркнул Згурец.

По состоянию на утро 4 сентября россияне за время полномасштабного вторжения потеряли 2049 танков, 236 самолетов, 206 вертолетов и около 49 500 своих военных убитыми .

В российском оккупационном подразделении на юге Украины личный состав поднял бунт и отказался от дальнейшего участия в боевых действиях

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