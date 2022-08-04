Задача уничтожить керченский мост будет поставлена и будет выполнена, - военный эксперт Рыженко
Эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко считает, что россияне пытаются снизить угрозу уничтожения керченского моста из-за наличия систем HIMARS
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"По керченскому мосту поставляется оружие противника, которое перебрасывается на Юг Украины. Есть смысл нейтрализовать Крымский мост, чтобы прекратить поставки оружия и техники. Это учитывается в операционных планах Генштаба Украины. Такая задача будет поставлена и будет выполнена", - пояснил Рыженко.
Военный эксперт также добавил: если будет уничтожен керченский мост, – россияне не смогут подтягивать резервы в оккупированный Крым.
"Россияне используют старый метод, чтобы защитить мост. Отражатели радиосигналов вводят в заблуждение головку самонаведения ракеты. Такие радиолокационные отражатели-треугольники установлены около керченского моста. Эффективность этих ловушек значительно снижена. Россияне пытаются снизить угрозу уничтожения керченского моста, из-за наличия систем HIMARS", – подчеркнул Рыженко.
- Напомним, что 16 июня военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что датские береговые ракетные комплексы Harpoon способны уничтожить Крымский мост и отрезать оккупированный россиянами полуостров от Российской Федерации.
- Российские военные усилили ПВО и охрану Крымского моста для отражения возможной атаки ВСУ
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.26
Покупка 38.26Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.5Продажа 39.72
- Актуальное
- Важное