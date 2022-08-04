Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"По керченскому мосту поставляется оружие противника, которое перебрасывается на Юг Украины. Есть смысл нейтрализовать Крымский мост, чтобы прекратить поставки оружия и техники. Это учитывается в операционных планах Генштаба Украины. Такая задача будет поставлена ​​и будет выполнена", - пояснил Рыженко.

Военный эксперт также добавил: если будет уничтожен керченский мост, – россияне не смогут подтягивать резервы в оккупированный Крым.

"Россияне используют старый метод, чтобы защитить мост. Отражатели радиосигналов вводят в заблуждение головку самонаведения ракеты. Такие радиолокационные отражатели-треугольники установлены около керченского моста. Эффективность этих ловушек значительно снижена. Россияне пытаются снизить угрозу уничтожения керченского моста, из-за наличия систем HIMARS", – подчеркнул Рыженко.