Задача Северодонецка заключалась в оттягивании вражеских сил, - глава Совета резервистов сухопутных войск Тимочко
Иван Тимочко, глава Совета резервистов командования сухопутных войск ВСУ, отметил, что когда враг заходит на разрушенную территорию, то у него появляются две проблемы: первая – удержать эту территорию, а вторая – обеспечить минимальные условия для своей жизни
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Задача Северодонецка заключалась не столько в победе или удержании города, сколько в оттягивании вражеских сил с других направлений, потому что противник хотел часть войск перебросить на Херсонское и Изюмское направления. Однако он снял часть с Изюмского направления, что дало нам возможность отрезать на том направлении их ударное жало, а на Херсонском направлении мы смогли форсировать Северский Донец и занять плацдарм на другой стороне реки", – пояснил глава Совета резервистов сухопутных войск.
Иван Тимочко подчеркнул, что Северский Донец – это был хороший маневр и там в основном были элитные спецподразделения, которые не имели в большом количестве тяжелой техники и не нуждались в соответствии со своей задачей. Они зашли, сделали свою работу – отвлекли с минимальными потерями и отошли на предварительно подготовленные позиции, где уже работали линейные пехотные и десантные бригады. То есть это классическая тактика войны.
"Сейчас, когда вражеская армия заходит на те территории, которые она выдавливает массированными артиллерийскими обстрелами, волнами атак танков и пехоты, она полностью разрушает территории. А разрушенные территории в современных условиях города – это не только разрушенные дома, а разрушенные системы водоснабжения, канализации, электроснабжения. Соответственно, враг заходит на территории, которые непригодны для жизни и несут в себе угрозы. В те города, в которые заходит противник, или Северодонецк или Попасная, которую они разрушили, то там тоже не вишневые сады их ждут. Они заходят на такую территорию, и у них появляются две проблемы: первая – удержать эту территорию, а вторая – обеспечить минимальные условия для своей жизни. Кроме того, автоматически логистика вражеской армии должна переключаться, работать в более сложніх условиях, используя транспорт и забирая его с других территорий. То есть нужно смотреть на ситуацию в комплексе", - отметил Тимочко.
- 23 июня Американский институт изучения войны отметил, что возможная потеря Северодонецка и Лисичанска не станет серьезным переломным моментом в войне
- 24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинским военным придется отойти от Северодонецка в Луганской области.
- Также Военный эксперт Defence Express Олег Катков рассказал, что Вооруженные силы Украины сковали вблизи Северодонецка около 50% российской армии, которая сейчас находится в Украине.
- 25 июня руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк доложил , что в Северодонецке окружить украинских военных РФ не удалось
- 26 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай информировал, что Россия на 90% разрушила Северодонецк
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.47
Покупка 34.47Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.77Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное