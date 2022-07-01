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Задача Северодонецка заключалась в оттягивании вражеских сил, - глава Совета резервистов сухопутных войск Тимочко

1 июля, 2022 пятница
17:03
война с Россией

Иван Тимочко, глава Совета резервистов командования сухопутных войск ВСУ, отметил, что когда враг заходит на разрушенную территорию, то у него появляются две проблемы: первая – удержать эту территорию, а вторая – обеспечить минимальные условия для своей жизни

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Задача Северодонецка заключалась не столько в победе или удержании города, сколько в оттягивании вражеских сил с других направлений, потому что противник хотел часть войск перебросить на Херсонское и Изюмское направления. Однако он снял часть с Изюмского направления, что дало нам возможность отрезать на том направлении их ударное жало, а на Херсонском направлении мы смогли форсировать Северский Донец и занять плацдарм на другой стороне реки", – пояснил глава Совета резервистов сухопутных войск.

Иван Тимочко подчеркнул, что Северский Донец – это был хороший маневр и там в основном были элитные спецподразделения, которые не имели в большом количестве тяжелой техники и не нуждались в соответствии со своей задачей. Они зашли, сделали свою работу – отвлекли с минимальными потерями и отошли на предварительно подготовленные позиции, где уже работали линейные пехотные и десантные бригады. То есть это классическая тактика войны.

"Сейчас, когда вражеская армия заходит на те территории, которые она выдавливает массированными артиллерийскими обстрелами, волнами атак танков и пехоты, она полностью разрушает территории. А разрушенные территории в современных условиях города – это не только разрушенные дома, а разрушенные системы водоснабжения, канализации, электроснабжения. Соответственно, враг заходит на территории, которые непригодны для жизни и несут в себе угрозы. В те города, в которые заходит противник, или Северодонецк или Попасная, которую они разрушили, то там тоже не вишневые сады их ждут. Они заходят на такую территорию, и у них появляются две проблемы: первая – удержать эту территорию, а вторая – обеспечить минимальные условия для своей жизни. Кроме того, автоматически логистика вражеской армии должна переключаться, работать в более сложніх условиях, используя транспорт и забирая его с других территорий. То есть нужно смотреть на ситуацию в комплексе", - отметил Тимочко.

  • 23 июня Американский институт изучения войны отметил, что возможная потеря Северодонецка и Лисичанска не станет серьезным переломным моментом в войне
  • 24 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинским военным придется отойти от Северодонецка в Луганской области.
  • Также Военный эксперт Defence Express Олег Катков рассказал, что Вооруженные силы Украины сковали вблизи Северодонецка около 50% российской армии, которая сейчас находится в Украине.
  • 25 июня руководитель Северодонецкой городской военной администрации Александр Стрюк доложил , что в Северодонецке окружить украинских военных РФ не удалось
  • 26 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай информировал, что Россия на 90% разрушила Северодонецк
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Северодонецк
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