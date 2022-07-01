Задача Северодонецка заключалась в оттягивании вражеских сил, - глава Совета резервистов сухопутных войск Тимочко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Задача Северодонецка заключалась не столько в победе или удержании города, сколько в оттягивании вражеских сил с других направлений, потому что противник хотел часть войск перебросить на Херсонское и Изюмское направления. Однако он снял часть с Изюмского направления, что дало нам возможность отрезать на том направлении их ударное жало, а на Херсонском направлении мы смогли форсировать Северский Донец и занять плацдарм на другой стороне реки", – пояснил глава Совета резервистов сухопутных войск.

Иван Тимочко подчеркнул, что Северский Донец – это был хороший маневр и там в основном были элитные спецподразделения, которые не имели в большом количестве тяжелой техники и не нуждались в соответствии со своей задачей. Они зашли, сделали свою работу – отвлекли с минимальными потерями и отошли на предварительно подготовленные позиции, где уже работали линейные пехотные и десантные бригады. То есть это классическая тактика войны.

"Сейчас, когда вражеская армия заходит на те территории, которые она выдавливает массированными артиллерийскими обстрелами, волнами атак танков и пехоты, она полностью разрушает территории. А разрушенные территории в современных условиях города – это не только разрушенные дома, а разрушенные системы водоснабжения, канализации, электроснабжения. Соответственно, враг заходит на территории, которые непригодны для жизни и несут в себе угрозы. В те города, в которые заходит противник, или Северодонецк или Попасная, которую они разрушили, то там тоже не вишневые сады их ждут. Они заходят на такую территорию, и у них появляются две проблемы: первая – удержать эту территорию, а вторая – обеспечить минимальные условия для своей жизни. Кроме того, автоматически логистика вражеской армии должна переключаться, работать в более сложніх условиях, используя транспорт и забирая его с других территорий. То есть нужно смотреть на ситуацию в комплексе", - отметил Тимочко.