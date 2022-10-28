Об этом в эфире Еспресо заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"У россиян критическая ситуация с личным составом. Они забирают, кого могут, но у них не хватает одежды и амуниции, чтобы обеспечить свеже мобилизованных. Они берут всех, в том числе и зеков. Их задача - измотать нас, потому что у них нет новейшей техники. У них часто меняется ситуация, потому что личный состав - это главная проблема. Они его пытаются пополнить любым способом", - рассказал он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Президент РФ Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысячи мужчин.

Проведение частичной мобилизации президентом России Владимиром Путиным влечет за собой социальные разломы, сообщает Институт изучения войны.

22 октября стало известно, что россияне вербуют для участия в войне против Украины боевиков в одной из стран Ближнего Востока.