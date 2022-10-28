Задача россиян - измотать ВСУ мобилизованными, - представитель Восточной группировки войск
Главная проблема российской армии по состоянию на данный момент – личный состав, его пытаются пополнить любым способом
Об этом в эфире Еспресо заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
"У россиян критическая ситуация с личным составом. Они забирают, кого могут, но у них не хватает одежды и амуниции, чтобы обеспечить свеже мобилизованных. Они берут всех, в том числе и зеков. Их задача - измотать нас, потому что у них нет новейшей техники. У них часто меняется ситуация, потому что личный состав - это главная проблема. Они его пытаются пополнить любым способом", - рассказал он.
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