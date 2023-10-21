"Задача определена": генерал Тарнавский посетил боевые бригады на Донетчине
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский посетил украинские боевые бригады в Донецкой области
Об этом сообщает Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления.
По словам Тарнавского, враг активизировался, однако несет огромные потери.
"Обсудили с командованием на местах нюансы дальнейших действий. Задача определена. Вместе победим! Слава Украине!", - добавил генерал.
На видео можно увидеть, что генерал Тарнавский посетил 58-ю отдельную мотопехотную бригаду имени гетмана Ивана Выговского и 53-ю отдельную механизированную бригаду имени князя Владимира Мономаха.
- В течение 21 октября на фронте произошло 68 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию в Мелитопольском направлении, наступательные действия на Бахмутском направлении.
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