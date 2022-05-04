Задача номер один – отправить войска РФ на территории, где они были до 24 февраля, - Зеленский

Об этом президент Украины заявил во время выступления перед участниками сессии Wall Street Journal CEO Council Summit, видео которого обнародовано на его странице и telegram.

"Наша задача номер один – восстановить территориальную целостность, отправить и дожать войска Российской Федерации на те территории, где они были до 24 февраля. Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность полностью на временно оккупированном полуострове Крым будет сложно, и все же я считаю , что мы сможем, показав свою крепость", - сказал Зеленский.

Он добавил, что наконец придется перейти на дипломатический путь урегулирования.

"Любая война заканчивается дипломатией и поэтому я считаю, что нам нужно выдержать, выжать максимально Россию с нашей территории благодаря оружию и санационной поддержке наших партнеров. В любом случае все равно закончится тем или иным форматом переговоров", - убежден Зеленский.

4 мая Владимир Зеленский заявил, что россияне массированными ракетными обстрелами украинских городов пытаются выместить свое бессилие .

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