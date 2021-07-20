Задача Монастырского: разделить МВД и без изменения законодательства дать Зеленскому право избирать руководителей органов, - Цыбулько

Об этом он сообщил в программе "Комментарий с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Задача действующего министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского состоит в том, чтобы подробить это министерство и без изменения законодательства о национальной полиции, пограничной службе и национальной гвардии, сделать так, чтобы де-факто руководителя нацполиции, Нацгвардии и пограничной службы назначал персорнально президент Украины Владимир Зеленский ", - отметил Цыбулько.

Политолог также отметил, что действующая власть попытается превратить Министерство чрезвычайных ситуаций в отдельную структуру, независимую от других, поскольку МЧС действительно требует огромных технических закупок, модернизации и др.

"Можно сказать, что МЧС - это такая отдельная страна в стране, как и пограничная служба, полиция и Нацгвардия. Они все имеют свои учебные заведения и то должны самостоятельно содержать внутренние вертикали", - добавил Владимир Цыбулько.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что МВД разделят на несколько частей.

Как заявляет журналист Юрий Бутусов, на новое руководство МВД повлияет руководитель Офиса президента Андрей Ермак через своего заместителя Олега Татарова, а также через мужа секретарши Зеленского Гогилашвили, который только недавно живет в Украине, а уже занимает должность заместителя министра внутренних дел.

Кроме того, по мнению Бутусова, после Авакова Ермак "возьмется" за генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова, поскольку они стремятся быть политически самостоятельными.