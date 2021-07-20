Задача Монастырского: разделить МВД и без изменения законодательства дать Зеленскому право избирать руководителей органов, - Цыбулько
Политолог Владимир Цыбулько считает, что новому главе МВД поставлена задача разделить министерство и сделать так, чтобы руководителей органов назначал лично президент Украины Владимир Зеленский
Об этом он сообщил в программе "Комментарий с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.
"Задача действующего министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского состоит в том, чтобы подробить это министерство и без изменения законодательства о национальной полиции, пограничной службе и национальной гвардии, сделать так, чтобы де-факто руководителя нацполиции, Нацгвардии и пограничной службы назначал персорнально президент Украины Владимир Зеленский ", - отметил Цыбулько.
Политолог также отметил, что действующая власть попытается превратить Министерство чрезвычайных ситуаций в отдельную структуру, независимую от других, поскольку МЧС действительно требует огромных технических закупок, модернизации и др.
"Можно сказать, что МЧС - это такая отдельная страна в стране, как и пограничная служба, полиция и Нацгвардия. Они все имеют свои учебные заведения и то должны самостоятельно содержать внутренние вертикали", - добавил Владимир Цыбулько.
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Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что МВД разделят на несколько частей.
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Как заявляет журналист Юрий Бутусов, на новое руководство МВД повлияет руководитель Офиса президента Андрей Ермак через своего заместителя Олега Татарова, а также через мужа секретарши Зеленского Гогилашвили, который только недавно живет в Украине, а уже занимает должность заместителя министра внутренних дел.
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Кроме того, по мнению Бутусова, после Авакова Ермак "возьмется" за генпрокурора Ирину Венедиктову и главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова, поскольку они стремятся быть политически самостоятельными.
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