Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Задача белорусов держать большую часть украинских войск на территории нашего государства у границ Беларуси. Россия использует свои дивизионы с позиции Беларуси, аэродромы. Беларусь предоставляет все средства России для проведения агрессии против Украины. Лукашенко пытается не вступать в прямую войну потому, что военные не готовы вступать в боевые операции. Это угроза режиму Лукашенко. Лукашенко показывает Путину, что он выполняет в интересах России важную функцию: держать несколько десятков тысяч военных, техники и вооружения ВСУ, которые могли бы действовать на Луганском, Донецком направлении, или наступать на Херсонском и Запорожском направлениях", - объяснил Маломуж.

Маломуж заметил, что это Путина не устраивает.

"Лукашенко сегодня вызван к Путину для выполнения задачи, чтобы мотивировать наступательные операции по защите западных границ Беларуси. Думаю, что Лукашенко не пойдет на прямую конфронтацию с Украиной, но оптимизирует провокационные действия на границах. Это заставляет Украину держать большую часть вооружения, техники и спецподразделения", – подчеркнул Маломуж.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга заявил, что расконсервированную технику в Беларуси могут перебросить на Донецкое направление

С 24 февраля по 23 июня оккупанты потеряли 34 430 военных, 3 632 бронемашины, 1 504 танка и 183 вертолета.

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