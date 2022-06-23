Задача Лукашенко – держать часть ВСУ у своих границ, – генерал Маломуж
Глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что Лукашенко не пойдет на прямую конфронтацию с Украиной, но оптимизирует провокационные действия на границах
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Задача белорусов держать большую часть украинских войск на территории нашего государства у границ Беларуси. Россия использует свои дивизионы с позиции Беларуси, аэродромы. Беларусь предоставляет все средства России для проведения агрессии против Украины. Лукашенко пытается не вступать в прямую войну потому, что военные не готовы вступать в боевые операции. Это угроза режиму Лукашенко. Лукашенко показывает Путину, что он выполняет в интересах России важную функцию: держать несколько десятков тысяч военных, техники и вооружения ВСУ, которые могли бы действовать на Луганском, Донецком направлении, или наступать на Херсонском и Запорожском направлениях", - объяснил Маломуж.
Маломуж заметил, что это Путина не устраивает.
"Лукашенко сегодня вызван к Путину для выполнения задачи, чтобы мотивировать наступательные операции по защите западных границ Беларуси. Думаю, что Лукашенко не пойдет на прямую конфронтацию с Украиной, но оптимизирует провокационные действия на границах. Это заставляет Украину держать большую часть вооружения, техники и спецподразделения", – подчеркнул Маломуж.
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