Задача Китая - заморозка конфликта и сохранение режима Путина, - нардеп Гончаренко

Такое мнение высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире "Еспресо".

Он отметил, что не имеет большого оптимизма по поводу визита спецпредставителя Китая Ли Хуэя в страны Европы.

"Я не думаю, что задачей Китая является победа Украины, к сожалению. Я думаю, что задача Китая, которую они себе сегодня ставят, - это заморозка конфликта и сохранение режима Путина. Поэтому насколько нам по дороге с Китаем и их предложениями… Ну, мы посмотрим", - сказал Гончаренко.

Нардеп добавил, что в любом случае важно поддерживать диалог с Китаем. По его словам, Китай является одним из ключевых государств мира, поэтому странной есть ситуация, что там на протяжении трех лет не было украинского посла, которого наконец назначили.

"Нам нужно, чтобы наш посол работал в Пекине. Потому что это какая-то абсурдная ситуация, когда у нас был посол и до сих пор есть дипломатические отношения с лукашенковской Беларусью, а для Пекина, для Дели мы послов не нашли. Ну как это объяснить, я не знаю", - заметил он.

Гончаренко отметил, что Украине в любом случае следует использовать все пути для того, чтобы не допустить прямой поддержки России со стороны Китая.

Как минимум наша задача – чтобы Китай не перешел к прямым поставкам оружия России или компонентов для изготовления этого оружия. Это для нас очень важный вопрос. Потому что с Китаем нужно разговаривать, объяснять нашу позицию. И хотя бы его удерживать от прямой поддержки России. Не уверен, что мы можем добиться большего", - подытожил Гончаренко.