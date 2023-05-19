Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Задача Китая - заморозка конфликта и сохранение режима Путина, - нардеп Гончаренко
Эксклюзив

Задача Китая - заморозка конфликта и сохранение режима Путина, - нардеп Гончаренко

19 мая, 2023 пятница
17:03
Война с Россией

Задачей Китая, которую он ставит сегодня, является не победа Украины, а заморозка войны России против Украины и сохранение режима российского президента Владимира Путина

Такое мнение высказал народный депутат Украины Алексей Гончаренко в эфире "Еспресо".

Он отметил, что не имеет большого оптимизма по поводу визита спецпредставителя Китая Ли Хуэя в страны Европы.

"Я не думаю, что задачей Китая является победа Украины, к сожалению. Я думаю, что задача Китая, которую они себе сегодня ставят, - это заморозка конфликта и сохранение режима Путина. Поэтому насколько нам по дороге с Китаем и их предложениями… Ну, мы посмотрим", - сказал Гончаренко.

Нардеп добавил, что в любом случае важно поддерживать диалог с Китаем. По его словам, Китай является одним из ключевых государств мира, поэтому странной есть ситуация, что там на протяжении трех лет не было украинского посла, которого наконец назначили.

"Нам нужно, чтобы наш посол работал в Пекине. Потому что это какая-то абсурдная ситуация, когда у нас был посол и до сих пор есть дипломатические отношения с лукашенковской Беларусью, а для Пекина, для Дели мы послов не нашли. Ну как это объяснить, я не знаю", - заметил он.

Гончаренко отметил, что Украине в любом случае следует использовать все пути для того, чтобы не допустить прямой поддержки России со стороны Китая.

Как минимум наша задача – чтобы Китай не перешел к прямым поставкам оружия России или компонентов для изготовления этого оружия. Это для нас очень важный вопрос. Потому что с Китаем нужно разговаривать, объяснять нашу позицию. И хотя бы его удерживать от прямой поддержки России. Не уверен, что мы можем добиться большего", - подытожил Гончаренко.

  • 12 мая стало известно, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй с 15 мая посетит Украину, Россию, Польшу, Францию и Германию. Цель визитов – поиск путей завершения войны.
  • Специальный представитель правительства Китайской Народной Республики Ли Хуэй посетил Украину 17 мая.
  • 18 мая стало известно, что украинская делегация провела переговоры со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем, прибывшим 17 мая в Киев.
Украина
Китай
Читайте также:
Євген Пригожин
18 мая, 2023 четверг
Пригожин утверждает, что подразделения минобороны РФ отошли от позиций на севере Бахмута на 570 метров
Робота ППО
19 мая, 2023 пятница
Ночной обстрел РФ Украины: Львовщину и Киевщину атаковали "шахедами", работала ПВО. В Кривом Роге двое раненых
Сергій Лавров та Сергій Алейник (ліворуч)
17 мая, 2023 среда
Лавров и глава МИД Беларуси обнародовали совместное заявление по поводу международного статуса Украины
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.11
    Покупка 37.11
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.09
    Продажа 40.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
19 мая
18:55
Обновлено
УПЛ: "Шахтер" победил "Верес","Днепр-1" переиграл "Колос", а "Ворскла" лучше "Кривбасса". Расписание 27-го тура
18:23
Эксклюзив
Жеваго утверждает, что не давал взяток судьям ВС: официальное письмо в НАБУ и САП
18:20
В Сумской области в результате атаки российских дронов погибли трое работников облэнерго
18:19
"Динамо" впервые за 9 лет не сыграет в Лиге чемпионов
18:08
OPINION
Памяти гетмана Павла Скоропадского
18:03
Собираем миллион для ВСУ – приближаем победу вместе!
17:57
На южном фронте ВСУ уничтожили 6 российских САУ "Гвоздика" и склад с боеприпасами
17:50
Алексей Резников
Россияне за сутки тратят 25-30 тысяч снарядов разного калибра, - Резников
17:38
НАБУ
НАБУ объявило нардепу от СН Ольге Саладухе подозрение в недостоверном декларировании
17:37
Усик проигнорирует и не приедет на бой Ломаченко - Хейни
17:26
НБУ выпустил монету, посвященную Силам поддержки ВСУ
17:25
В Польше нашли боеголовку российской ракеты, пролежавшей там 6 месяцев
17:19
Обновлено
Россия объявила в розыск гаагского прокурора Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина
17:15
США ужесточили санкции против РФ: добавили в черный список 71 компанию
17:15
Эксклюзив
Усиление ВМС Украины – единственная гарантия работы зернового соглашения, - нардеп Клименко
17:13
В Крыму оккупанты предлагают штрафовать за информацию о расположении военных объектов
17:04
Обновлено
Зеленский выступил на саммите Лиги арабских государств и встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом
17:03
Кабмин
Кабмин одобрил привлечение гранта от МБРР на $1,2 млрд: деньги направят на зарплаты и соцпомощь
17:01
Анонс
На одном из выездов нас встречали истребители: о поездках на восток и гуманитарная помощь гражданским
16:59
В Испании из-за лесных пожаров эвакуировали 600 человек
16:54
Авиакомпания "Новой почты" совершила свой первый рейс из Латвии в Польшу
16:50
Россияне под Бахмутом потеряли до 70 тыс. убитыми и ранеными, - Резников
16:50
Россия перемещает вертолеты из Бердянска в Мариуполь, - Андрющенко
16:48
В Берлине разъяренные водители избили климатических активистов, блокировавших дороги
16:42
В Каннах на кинофестивале презентовали фильм MURALS о временной оккупации Киевщины
16:33
В Белгороде БПЛА врезался в многоквартирный дом
16:27
Вагнеровцу и боевику группировки "Шторм" вынесен приговор за атаку Бахмута
16:22
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:19
Greenpeace
Greenpeace признали в России "нежелательной организацией"
16:07
Эксклюзив
До конца года Россию ждут не только военные поражения, но и серьезные экономические последствия, - бывший военный прокурор Чумак
16:04
OPINION
Расходы на восстановление инфраструктуры и экономики после ракетного террора в несколько раз превысили сумму замороженных активов РФ
15:52
"Прекращение поставок оружия будет означать конец Украины": Писториус призвал не уменьшать военную помощь
15:49
В Каховке россияне ищут в машинах мирных жителей устройства радиоэлектронной борьбы
15:46
Россия покупает через Казахстан чипы и беспилотники для войны в Украине на миллионы долларов, - расследование
15:45
Президент Сирии Асад впервые с начала войны в стране посетит саммит Лиги арабских государств
15:25
Где будет дождь в выходные: прогноз погоды в Украине на 20-21 мая от Наталки Диденко
15:24
На Азовском побережье оккупанты захватывают отели, готовясь к курортному сезону, - мэр Федоров
15:18
Перепутала с ирландским актером: в оккупированном Крыму пенсионерка донесла в полицию на девушку с татуировкой "Бандеры"
14:45
мост Патона
Стоял на мосту Патона: на Киевщине области полиция спасла мужчину от самоубийства
14:44
TikTok подал в суд на штат Монтана, запретивший платформу
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV