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"Зачистка от путинской погани": Легион "Свобода России" сообщил о бое в Белгородской области

28 сентября, 2023 четверг
16:03
Война с Россией

В четверг, 28 сентября, Легион "Свобода России" сообщил о бое в Белгородской области с целью "зачистки от путинской погани"

Об этом говорится в телеграме группировки.

"Сообщаем, что наши группы сейчас работают на территории Белгородской области. Среди легионеров раненых и погибших нет, работаем по плану. Сказки о минных полях оставьте Коношенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", - говорится в заявлении.

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В оперативном штабе Белгородской области также заявили о бое между пограничниками РФ и легионерами. Там утверждают, что захода на территории области не было.

"В нескольких источниках распространяется информация, что в районе населенных пунктов Староселье и Теребрено был осуществлен заход ДРГ. Никакого захода не было. Пограничники совместно с другими силовыми структурами начали бой на линии разграничения. Напомним, в селе Староселье введен режим ЧС. Жителей села отселили в прошлом году в октябре. Никто сейчас там не проживает"", - заявляют местные власти.

Что известно о деятельности Легиона "Свобода России" в Белгородской области

22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили об освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ и вхождении их передовых отрядов в город  Грайворон.

2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине. В этот раз российские партизаны сосредоточили внимание на городе Шебекино.

3 июня легионеры обвинили путинские войска в "хаотичном обстреле Белгородщины" и предложили жителям области эвакуацию вглубь Украины.

"Пограничная зона в Белгородской области стремительно превращается в серую зону (со стороны РФ): заброшенные дома, покинутые жители, полное отсутствие местной администрации и представителей полиции... В этой образовавшейся серой зоне РДК пытается закрепиться, чтобы потом навести порядок ", - проинформировали в свою очередь 3 июня в РДК.

Утром 4 июня добровольцы заявили о боях на подступах к Шебекино.

Днем 4 июня РДК и легион записали видео с двумя пленными, в котором обратились к областному руководителю Вячеславу Гладкову. Они попросили его прийти и забрать пленных подконтрольной Путину армии.

Гладков согласился на встречу ради того, чтобы забрать пленных, но в конце концов не пришел. Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" сообщили о своем намерении передать российских пленников в обменный фонд украинской стороны.

Представитель ГУР Андрей Юсов считает, что если в Украину поступят обращения о гумкоридоре для жителей Белгородщины , то наша страна их рассмотрит.

В среду, 7 июня, бойцы легиона "Свобода России" объявили, что считают Крым – временно оккупированной частью Украины.

Также 7 июня командир Российского добровольческого корпуса заявил , что они уже 7 дней контролируют Новую Таволжанку Белгородской области.

8 июля в Легионе сообщили, что "Свобода России" намерена провести очередной рейд на территории РФ.

Россия
Белгород
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