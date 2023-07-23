Обучение проходит неподалеку от линии фронта, в тот короткий период, пока бригада находится на отведении. Основное направление – штурмы. Это ведь те навыки, которые нужны защитникам в ближайший период. До этого они в большинстве своем держали оборону. Именно сейчас несколько групп поочередно отрабатывали штурм "вражеского" окопа.

"Великолепно справились. Не только мы, здесь все хорошо работали. А так рассказать я не умею", - военнослужащий 93-й ОМБр "Холодный Яр" с позывным "Шиша" делится впечатлениями после учебы.

Бригада 93 ОМБр "Холодный Яр" отрабатывает штурм

Шиша был командиром группы и "держал" перекресток в окопе.

- Как по сценарию? – говорить Шиша. - Зачистка окопов, уничтожение… как противника! В основном врываемся, штурмуем. Сейчас война на новую стадию переходит, так мы в основном обороняли, защищались. А теперь придется постоянно штурмовать – подъезды, дома, подвалы… Частные сектора. По лесам бегать, мины искать. Учим минному делу, саперному – такое. Короче, тут большое поле…"

На учениях Шиша руководил группой и контролировал перекресток из окопа.

Военный родом из Донецка, сейчас воюет в родной области. До того как пойти на войну, работал на заводе Ковальской в Киеве.

"А я там как раз армировал, – рассказывает он. – Арматуру вязал, потом бетонировал. Такой спектр был строительный. До этого сапожным делом занимался, машинами занимался, вообще корабельный…"

Военнослужащий Шиша родился в Донецке и сейчас освобождает родную область

Звук тревоги включается в телефоне. Взрывы учебные смешиваются с вполне реальными взрывами – где-то далеко.

Шиша застенчивый, все время говорит, что ему нечего рассказать и нам лучше поискать "более интересных" героев. Под "нечего рассказать" подпадают, в частности, четыре ранения.

"Горло, связки перебивал... - с безразличием вспоминает он. - Меня в Академии медицинской в Киеве собирали, потом здесь, в Днепре, потом в этот забирали... А что рассказали? Ничего такого...".

На прощание все же дает свой номер и просит сбросить фотографии.

Автор текста: Елена Максименко

Фото: Елена Максименко, Андрей Дубчак

Материал создан в рамках партнерства Еспресо и Donbas Frontliner .

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