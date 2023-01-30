Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"В Крым мы точно зайдем в этом году. Исходя из логики войны и театра военных действий, оптимальный вариант – это сначала освободить Крым, а затем двигаться в сторону Донбасса и работать уже с Донбассом. Потому что нельзя оставлять в тылу у войск, что двигаются, даже запечатанная в Крыму группировка", - заметил Свитан.

Военный эксперт также добавил, что без деоккупации Крыма, без полной зачистки от российских войск в Крыму освобождать Донбасс невозможно.

"Поэтому и движение на Азовское побережье и зачистка в Крыму произойдет уже в этом году. Это мы можем выполнить до лета, если динамика в поставках сохранится, а дальше вызволять Донбасс", - отметил Свитан.

30 января Борис Джонсон рассказал, как Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину.

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил , что слова экс-премьера Британии Бориса Джонсона об угрозах ракетным ударом от Владимира Путина не соответствуют действительности.



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