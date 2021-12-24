"Зачем Зеленский преследует Порошенко": "ПолитКлуб Виталия Портникова" 24 декабря

Ведущий и гости программы обсудят громкие темы недели: выдвижение подозрения в государственной измене пятому президенту Петру Порошенко. А также затягивание назначения главы САП и блокирование властями антикоррупционной реформы.



К разговору присоединятся политики и эксперты:

Тарас Тарасенко, народный депутат, фракция "Слуга Народа"

Ахтем Чийгоз, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"

Ярослав Железняк, народный депутат, глава фракции "Голос"

Людмила Буймистер, народный депутат, внефракционный

Татьяна Козаченко, адвокат, председатель ОО "Общественный люстрационный комитет"

Евгений Магда, политолог, директор Института мировой политики

Михаил Жернаков, юрист, председатель правления Фонда DEJURE