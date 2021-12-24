"Зачем Зеленский преследует Порошенко": "ПолитКлуб Виталия Портникова" 24 декабря
Подключайтесь к просмотру нового выпуска ток-шоу "ПолитКлуб" Виталия Портникова на телеканале Еспресо. Эфир начнется сегодня в 19:30.
Ведущий и гости программы обсудят громкие темы недели: выдвижение подозрения в государственной измене пятому президенту Петру Порошенко. А также затягивание назначения главы САП и блокирование властями антикоррупционной реформы.
К разговору присоединятся политики и эксперты:
- Тарас Тарасенко, народный депутат, фракция "Слуга Народа"
- Ахтем Чийгоз, народный депутат, фракция "Европейская солидарность"
- Ярослав Железняк, народный депутат, глава фракции "Голос"
- Людмила Буймистер, народный депутат, внефракционный
- Татьяна Козаченко, адвокат, председатель ОО "Общественный люстрационный комитет"
- Евгений Магда, политолог, директор Института мировой политики
- Михаил Жернаков, юрист, председатель правления Фонда DEJURE
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