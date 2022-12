Зачем Зеленский ездил в Бахмут?

Сначала заголовок был иной. Вместо фамилии реального президента была фамилия киношного персонажа, который яростно расстреливал такой же киношный украинский парламент, а вместо "почему" - "нахиба". Однако изменил. Все же символ государства, что бы там ни было...

Итак, начну с разграничения, которое всегда стараюсь делать, - между новостью и событием. Это элементарная медиаграмотность, которой, впрочем, не хватает миллионам моих сограждан и согражданок, поэтому они покупаются на яркий блеск и трескотню, не понимая, что это всего лишь холодный бенгальский огонь. Новость - это информация о быстротечном событии, которое, несмотря на всю свою привлекательность или даже сенсационность, не имеет продолжения, развития, длительного влияния на жизнь больших или меньших сообществ. Событие такое влияние оказывает, иногда положительное, иногда дурное, но оно не исчезает в информационном водовороте, за ним можно и нужно следить в дальнейшем.

Президенту Зеленскому лучше всего удается играть бодрую роль и создавать определенные символические ситуации, которые в сумме создают иногда полезный (в течение 300 дней горячей фазы войны не выезжал из Украины), а иногда убийственный ("шашлычки на майские") дискурс в общественном процессе

Под этим углом зрения поездка действующего Верховного Главнокомандующего на линию фронта, в самое пекло боев с московскими нацистами - не более чем новость, максимум - элемент предвыборного пиара, которым потом будут хвастаться в перечне других поступков очень неоднозначного политика, которому лучше всего удается играть бодрую роль и создавать определенные символические ситуации, которые в сумме создают иногда полезный (в течение 300 дней горячей фазы войны не выезжал из Украины), а иногда убийственный ("шашлычки на майские") дискурс в общественном процессе.

Зачем президент Зеленский поехал на фронт именно сейчас и именно в Бахмут? Сразу приходят на ум три чисто пиарные гипотезы. Ему хотелось в очередной раз доказать, что он очень смелый; ему хотелось ткнуть носом в дерьмо президента Путина, который проводит инспекции войска не ближе 200 километров от границы с Украиной; ему хотелось перекрыть мощный положительный эффект влияния на общество от интервью генерала Залужного в западной прессе. Попробуем присмотреться к этому перечню, осознавая, что мотивов может быть (а значит, и есть) значительно больше.

Более чем убежден, что риск, которому подвергли Владимира Зеленского его ермаки, был неадекватным возможной потере

Первый тезис: демонстрация собственной храбрости и наличия железных тестикул. По большому счету - это проявление бравурного ребячества, чтобы не сказать неразумности. Все мы ходим под Богом, случаются трагические случайности, и чем ближе к линии фронта, тем чаще. Вывод из строя конституционного президента грозит параличом системы государственного управления, кризисом легитимной вереницы принятия решений, хаосом в отношениях с иностранными партнерами, с которыми в течение этого года у украинского руководителя наладились доверительные отношения, наконец - это был бы серьезный удар по наработанному большими усилиями всей Украины бренду. Более чем убежден, что риск, которому подвергли Владимира Зеленского его ермаки, был неадекватным возможной потере.

Группу награжденных воинов из Бахмута можно было просто пригласить в Киев, заодно бы отоспались и отдохнули по дороге туда и обратно. С другой стороны, ресурсы, потраченные на гарантию личной безопасности президента, можно было предоставить остро нуждающимся фронтовикам. The show must go on прежде всего там, где ВСУ отправляют на концерт к Кобзону очередных интрузов. Зато критерием наличия стальных детородных органов и настоящего политического мужества для меня служат не мальчишеские шалости под камеру под родительским оком двухметрового офис-менеджера с Банковской, а несокрушимая решимость в том, что положено президенту с Конституцией. Почему бы не убедить фракцию партии СН проголосовать за давно перезревший проект ликвидации шпионского антиукраинского притона РПЦ МП, который прикидывается "украинским православием"? Стоит наложить вето на нелепые законы о КС или произвольную хамскую застройку, которые преграждают наш путь к демократической объединенной Европе. Я уже не говорю о том, что следовало бы наконец стать президентом всех украинцев и украинок и прекратить блокаду украинских оппозиционных масс-медиа в телепространстве и травлю политических оппонентов из украинского лагеря.

Настоящее политическое мужество - ликвидировать шпионское гнездо РПЦ МП, ветировать нелепые и откровенно вредные законы лоббистов антиевропейского выбора из собственной партии

Еще одна упомянутая гипотетическая цель - унизить или потроллить клинического труса российского президента и его бездарную пиарную команду, которая не способна придумать ничего лучшего, как заявить, что штаб в Ростове - это линия фронта. Еще раз напомнив об описанных выше рисках, скажу лишь, что шкура не стоила выделки, как и все эти теле-фридомы на русском языке. Телячий восторг анабазис Владимира Зеленского вызвал лишь у части российской эмиграции и у аффилированной с ней группы западных "экспертов", бывших советологов, которые и без того сочувствуют Украине. Подавляющее большинство жителей, а прежде всего жительниц России (женщины составляют костяк деградированного и вырожденного московитского общества, беспрекословно симпатизирующего Путину и его смертоносцам) об этом просто не узнают, а если и узнают, то это на них никак не повлияет, ведь они искренне и люто ненавидят украинцев, стремятся их уничтожить, и им безразлично куда там и с чем ездит "малороссийский клоун и наркоман", а император всея Руси для них прав априори.

Подавляющее большинство жителей и жительниц России о поездках украинского президента не узнают, а если и узнают, то это на них никак не повлияет, ведь они искренне и люто ненавидят украинцев, стремятся их уничтожить, и им безразлично куда он ездит

И наконец несколько слов о третьем тезисе. Действительно, в течение последней недели после появления обстоятельного интервью генерала Залужного в англоязычной прессе отчетливо заметны попытки президентского офисного планктона и его медиальной прислуги дискредитировать выдающегося украинского военного, несмотря на то, что послание генерала было направлено к англоязычным экономическим элитам, фундаментальному тылу западных демократий. На этой площадке у Зеленского, многократно признанного "человеком года" в разных форматах, конкурентов среди украинцев и украинок нет (награжденная Нобелевской премией мира Александра Матвийчук или замечательная восьмерка, которая представила отмеченный наградой Сахарова украинский народ, - скорее деятели гражданского общества). Между тем в исконно украинском медиапространстве и шире - в массовом сознании - Главнокомандующий Залужный выполняет ту роль, которую исполняли в годы Второй мировой войны генералы Паттон, Айзенговер, де Голль или маршал Монтгомери. Кто-то из них значительно позже стал политиком, но военная доблесть была только частью образа, а в значительно большей степени демократических избирателей привлекали программы. И под этим углом зрения я бы решился предсказать блестящее политическое будущее скорее генералу Кривоносу, а не генералу Залужному, который получил возможность реализовать свой военный гений и судя по всему не нуждается в гражданских ристалищах. Поэтому и здесь организаторы визита Зеленского в Бахмут попали в "молоко".

Не сомневаюсь - моя критическая позиция будет гласом меньшинства. Однако здравый смысл и трезвая оценка всегда только на пользу делу. Нашему общему делу, которым является освобождение отчизны от оккупантов и обеспечение устойчивой безопасности и развития Украины в обществе развитых мировых наций. В этом процессе ключевую роль играют солидарные действия, зато чисто политический пиар должен знать свое скромное и подчиненное место.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Андрей Павлышин - историк, переводчик, член Украинского ПЕНа, преподаватель Украинского католического университета, обозреватель Эспрессо.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

