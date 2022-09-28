Да, это очень хорошо, что это мясо не попадет на российско-украинский фронт. Да, это облегчит работу ВСУ по уничтожению врага. Да, это позволит Западу оттащить от путина тех, кого он отправляет на убийство.



Я не верю в "хороших" русских. Их нет.



Все эти убежища и беженский статус для москалей это - несправедливо прежде всего в отношении украинцев, которые вынуждены бежать от войны. Россия – страна-убийца. Украинские женщины и дети оставляют дома, потому что путинская орда хочет убить их.

Россияне должны нести коллективную ответственность за войну в Украине, а не в статусе беженцев скрываться от путина.



Мир должен понять: нет и никогда не будет хороших россиян. Хороший россиянин – мертвый россиянин. Россиянин-беженец рано или поздно вылезет на голову тем, кто им приютил, и сделает то, что делали москали в оккупированных городах – оставит после себя кучу дерьма и грязи. А что хуже – россияне, массово расползаясь в разные страны, в будущем могут влиять на политику этих государств. Например, на Грузию – страну, 20 процентов территории которой "откусила" Россия. Как только они обживутся, нужно ждать беды. Ибо такая уж натура у нашего северо-восточного соседа.