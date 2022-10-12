Очень заметно, что для россиян удары по инфраструктуре — это нечто, что бы с ВСУ не воевать. Потому что воевать с силами обороны Украины они теперь боятся.

Потому уже два дня мы видим военно-психологическую операцию. Где больше психологической войны, чем фактически военной составляющей.

Конечно, российские пропагандисты пытаются рассказывать, что сейчас идет попытка переломить ход войны, воюя с украинским гражданским населением. Что, таким образом, Путин запугивает даже не столько украинское население. Здесь как раз россияне не надеются на успех. Основная аудитория для этого устрашения — Запад. Российские пропагандисты постоянно повторяют одну мысль — показать Западу, что чем успешнее оружие поставляется Украине, тем больше РФ будет атаковать гражданское население. Поэтому, говорят они, не снабжайте украинцам оружие, и россияне будут меньше обстреливать гражданских. Конечно, это обман. Россияне обстреливают не потому, что для этого есть специальные предпосылки, военная необходимость или красные линии. Россияне не бьют в ответ. Россияне убивают украинцев только потому, что могут убивать.

Еще пропагандисты постоянно рассказывают о переговорах, о поднятых таким образом ставках, об условиях для разговоров Кремля с США и так далее. Вообще, разговоров о переговорах удивительно много в российском телевизоре.

Но я бы не относилась к этим объявленным мотивам всерьез. Глубже под этой риторикой есть несколько иные мотивы, более весомые именно для Кремля. Чтобы их понять, нужно обратить внимание на такие моменты.

Во-первых, удары по инфраструктуре Украины – это никакой не ответ за Керченский мост. С мостом оно просто совпало. К этим массированным ударам готовились чуть ли не месяц. Как только стали ясны масштабы поражения под Харьковом. Стягивали оружие и готовили обоснование. Из выступления Путина в понедельник заметно, что обоснование готовилось еще до взрыва на Керченском мосту. Потому там и есть абсолютно фантастические обвинения в теракте на Турецком потоке. Именно это должно стать основной новостью, но скисло на фоне реальных событий.

Второе: к этим ударам также подготовили "нового героя" Сергея Суровикина. Надо было кого достаточно свежего, молодого и харизматичного, кто мог бы на себя перетянуть символику нового этапа войны. Если посмотреть на биографию Суровикина, то ясно, что именно ему уже терять нечего. После поражения РФ его ожидает преследование за военные преступления. Вся его биография — это одно большое преступление с 1991 года и по сей день. И надо сказать, что в качестве русского "лица войны" пул Соловьевых – Симоньян его начал продвигать еще в июле. Так что здесь практически не было альтернативы.

Что же мы видим в результате? Что такое для внутренней аудитории эти удары по украинской гражданской инфраструктуре?

Как ни дико это звучит, это всего лишь имитация "победы" для русского плебса. Кремль как сборище вульгарных популистов делает то, что нравится русскому "глубинному народу". И делает это в комплекте с новым героем для этого народа. Чистая тебе сказочка для дураков. Пришел молодой генерал и сносит украинские города с Земли. Все, как мечтают россияне. И другого смысла в этом не ищите, потому что его нет.

Мелко? С точки зрения мировой политики все-таки мелко. Но с точки зрения тщедушного карлика, это спасение его жизни. В прямом смысле. Он решает три задачи.

1. Даёт "глубинному русскому" то, что тот хочет.

2. Переводит за это ответственность на Суровикина.

3. Снимает с себя подозрение, что какие-то политические соображения и мутные договоренности приводят к проигрышу в войне.

Последнее наиболее дикое, но и самое важное. Я чуть не упала со стула, когда в понедельник у Соловьева услышала размышление, что Путин не может быть предателем, это не он что-то договаривается, потому что он вообще загоняет ситуацию в тупик, где компромиссы не возможны. Вдумайтесь, они всерьез обсуждали, не Путин ли предатель Россиюшки! Это показывает, как далеко зашла изменофобия на РФ. А зашла она так далеко, потому что все чувствуют, что нет другого выхода из этой войны, чем как отползти с полным и тотальным проигрышем. И Путин главный виновник этому.

Здесь нужно понять, что российское коллективное подсознательное не способно справиться с простым мнением — РФ слабая страна и именно поэтому проигрывает. Поэтому сейчас это подсознательное придумало нарратив, что проигрыш происходит только потому, что не стирали в прах тыловые города в Украине и не убивали тысячами гражданских украинцев. Именно поэтому россияне истерически ищут, кто тот виновник, не дававший приказы о ковровых бомбардировках. И именно эти ковровые бомбардировки коллективный россиянин считает последней надеждой на победу. Потому что мобилизации боятся, гибнуть от столкновения с ВСУ страшно, и надежды на победу ни одной. Здесь недалеко до бунта, точно как было в 1917 году.

И вот, следуя этой логике, кто не давал приказа? Кто вообще дает приказы в РФ? Очевидно, что Путин. И что, он предатель? Тогда нужно ли его как Николая II пристрелить в Тобольске? Как раз, чтобы снять коллективное подозрение глубинного народа, есть эти показательные ракетные атаки. Но есть и еще одно, для чего вытащили Суровикина. Фактически все усилия близких к Кремлю пропагандистов сейчас брошены, чтобы возложить именно на Суровикина всю ответственность за эти удары. Более того, в телеэфире прямо говорят, что именно Суровикин дальше будет решать, когда и чем бить по Украине. Мол, это не уровень президента — слишком мелко. И делается это потому, чтобы если акция будет одноразовой, дальше радовать глубинного россиянина ракетами по городам не смогут, а поражения и отступления будут продолжаться, то виновным и предателем будет уже не прямо Путин, а этот Суровикин. Вот такие мелкие и никудышные мотивы. Реально, горизонт планирования у Путина сейчас 10 минут. И главная мотивация – выиграть еще пару месяцев жизни.

Об авторе. Ольга Лень, журналистка.

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