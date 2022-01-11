"Зачем вторжение, если есть более дешевые меры": эксперт назвал цели РФ в эскалации на границе Украины

Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы".



"Для того чтобы понять, какую цену он готов платить, надо понимать, что он хочет получить. Шашка в руках, но пока не наголо. Очень часто мы хотим в это верить, или воспринимаем это так, что Путин хочет захватить территорию Украины, чтобы просто иметь эту землю. "Собиратель землей русских" и все остальное", - заявил Краев.



По его мнению, у России есть многосложная стратегия.



"Первая составляющая в этом – остановить продвижение НАТО, нормальные контакты Украины с Западом. Подчинить внешний суверенитет Украины "хотелкам" Москвы – это совсем другая цель. Это соответственно совсем другие цены. Зачем ему начинать полномасштабное вторжение, тратить миллиарды ресурсов, если он может достичь этих целей, просто держа войска на границе? Напрягая эту атмосферу и воздействуя многими одновременно мерами", - сказал эксперт.



Он назвал факторы, которыми Путин создает напряжение.



"Мы говорим, не только сейчас о войсках на границе, а об энергетическом кризисе, прибытии нового оружия, ситуации в Беларуси и Казахстане, с внутренней оппозицией. Это все можно использовать для единой игры. Зачем ему вторжение, если он добивается первого шага своей стратегии гораздо более дешевыми мерами. Даже если бы ему хотелось показать себя на белом коне с красивым мечом - "восстановителем" российских территорий. Я думаю, что есть такое видение, что это неликвидно, рано. Этот план никогда не отвергается. На данном этапе развития этой ситуации и стратегии – это для них нецелесообразно", – подытожил Краев.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Российская Федерация начала переброску военных вертолетов к украинской границе.

В Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях Российской Федерации начались учения со стрельбами, в которых участвуют около 3 тыс. военных.