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Зачем украинским военным спутник?

18 августа, 2022 четверг
18:05
Статьи Николай Княжицкий

Фонд Сергея Притулы сообщил, что на средства, которые украинцы собирали на "байрактары", впервые был куплен спутник. Идея фонда хорошая, данные со спутников действительно станут полезны ВСУ

Что означает на профессиональном языке "покупка спутника", стал ли спутник украинским?

Нет. Речь идет об аренде на время (в этом случае примерно на год) возможностей спутника.

Я, например, впервые покупал спутник где-то в 1996 году. Тарелкой, которая с тех пор стоит на канале СТБ, пользуются украинские телеканалы. Все они купили спутники.

Канал Еспресо тоже купил два спутника для трансляции телепрограмм. То есть, купил право пользования возможностями спутника, как и Фонд Притулы.

Пишу об этом, потому что многие мои знакомые звонят и спрашивают, как используются их пожертвования на "байрактары".

Компания владелец спутника на сайте обнародовала пресс-релиз об этом.

"Контракт, подписанный с Благотворительным фондом Сергея Притулы, сначала предоставит Правительству Украины полные возможности для одного из спутников ICEYE, уже находящегося на орбите.

Хельсинки, ФИНЛЯНДИЯ – 18 августа 2022 г. – ICEYE, мировой лидер в сфере постоянного мониторинга с помощью радиолокационных спутниковых изображений, подписал контракт с Благотворительным фондом Сергея Притулы, который предоставит Правительству Украины возможности ICEYE для получения спутниковых изображений с радиолокатором с синтетиеской апертурой (SAR).

В рамках соглашения ICEYE передаст полные возможности одного из своих поисково-спасательных спутников, уже находящихся на орбите, для использования правительством Украины в регионе. Спутником SAR будет управлять ICEYE. Кроме того, ICEYE предоставит доступ к своей группе спутников SAR, что позволит Ввооруженным силам Украины получать радиолокационные спутниковые изображения критических мест с высокой частотой повторного посещения.

С начала российского вторжения в Украину Благотворительный фонд Сергея Притулы сосредоточил свои усилия на сборе средств на нужды Вооруженных сил Украины, включая недавнее приобретение четырех беспилотников Bayraktar.

"На сегодняшний день ICEYE владеет самой развитой технологией радиолокационной спутниковой съемки в мире, — рассказывает Сергей Притула, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы. - Это соглашение является значительным шагом в ответ на срочный запрос Правительства Украины относительно критически важных данных наблюдения Земли, и оно принесло большую пользу нашим Вооруженным Силам".

"Этим соглашением ICEYE продолжает свои усилия по предоставлению Украине объективных данных и технологической поддержки", - говорит Рафал Моджевский, генеральный директор ICEYE. - Мы твердо верим, что технология SAR и ее возможности и дальше будут придавать значительную ценность для правительства Украины, благодаря работе Благотворительного фонда Сергея Притулы".

Обладая крупнейшей в мире спутниковой группировкой SAR, ICEYE предоставляет проверенные и надежные решения для наблюдения за Землей и является единственной организацией в мире, которая предлагает своим клиентам быструю доставку высокоточных спутников SAR и данных, позволяя им полностью контролировать свою миссию.

В любой момент времени большая часть Земли покрыта облаками или тьмой. В отличие от традиционных спутников наблюдения Земли, небольшие спутники радиолокационного изображения ICEYE могут формировать изображения участков Земли с высоким разрешением днем, ночью и под облачным покровом. Другими словами, они могут собирать изображения и данные из любой части Земли несколько раз в день с необходимой надежностью для принятия важных решений. На сегодняшний день ICEYE успешно запустила 21 космический аппарат и использует самый большой в мире парк коммерческих спутников SAR.

Следовательно, доступ к данным со спутника действительно принесет большую пользу Украинской Армии.

Николай Княжицкий
военные силы Украины
Сергей Притула
Военные новости
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