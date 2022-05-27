Семейный врач Александр Прокопчук (на фото) ведет блог на фейсбуке, где развенчивает мифы о лекарственных средствах с недоказанной эффективностью и диагнозах, которые в цивилизованных странах в медицинских карточках пациентов не появляются, поскольку таких болезней просто не существует. Его возмущает, что украинцев заставляют сдавать ненужный анализ. На гонорею, например, украинцев не проверяют, хотя этот недуг случается в 14 раз чаще.

Александр Прокопчук рассказывает: когда-то сифилис действительно был большой проблемой. Болели им массово, лекарства не было.

Историки предполагают, что в Европу сифилис привез из Америки Христофор Колумб. Не лично, конечно, а его команда, однако, сути это не меняет. Болячка распространялась по старому миру со скоростью света. Сифилис передается половым путём, а контрацепции тогда еще не было. Медицина все списывала на кару Божью. Больных лечили всем подряд, в том числе ртутью. Одним из побочных эффектов такой "терапии" была выраженная энцефалопатия. Яркий исторический пример хронического отравления этим тяжелым металлом – Иван Грозный, у которого проявились все симптомы поражения головного мозга.

Сифилис – прогрессирующая болезнь, уничтожающая кости, хрящи, мозг. То, что у больных "отпадали" носы, – не басня, а жестокая реальность тех времен. Ситуация кардинально изменилась в начале ХХ века, когда ученые открыли возбудитель заболевания – бледную трепонему – и научились проводить лабораторное исследование, позволяющее выявить антитела к ней – реакцию Вассермана. В 1940-х гг. ученые доказали, что антибиотики способны эффективно бороться с этим недугом, и заболеваемость сифилисом начала постепенно снижаться.

По словам Александра Прокопчука, сегодня из всех венерических заболеваний сифилис по распространенности – на четвертом месте. Болезнь успешно лечится. А реакция Вассермана, проводимая с 1906 года, признана неточной, поэтому для диагностики используют другие, более специфические методы, которые мы "по инерции" продолжаем называть "RW".

Врач не понимает, почему на сифилис в Украине продолжают тестировать всех подряд, тратя деньги на реактивы, если заболевание в Украине случается с частотой 7 случаев на 100 тысяч населения. Почему человек перед трудоустройством проходит медосмотр и должен сдать этот анализ?

"У нас без секса на рабочем месте никак? Почему перед походом в аквапарк у нас не требуют "RW", а перед походом в бассейн – да? Почему для спортивно-оздоровительного комплекса настолько принципиально отсутствие болезни, передающейся половым путем? Почему наша медицина не хочет верить научным данным, а опирается на догмы начала ХХ века? – удивляется Александр Прокопчук.

Он признает, что хоть редко, но сифилис у людей обнаруживают, поэтому потребность в скрининге остается. То, что на сифилис проверяют беременных женщин, также оправдано, ведь кроме традиционного полового пути болезнь передается также от матери к ребенку. У женщин она может иметь скрытое течение, а врожденный сифилис – тяжелое заболевание, которое приводит к инвалидности.

Однако, когда возникает вопрос посещения бассейна, можно спокойно обойтись справкой от семейного врача. Заподозрив у пациента ту или иную болезнь, тот сам назначит лечение или направит больного к дерматологу.

Специалист считает, что сейчас пора декоммунизировать не только улицы, убрав с них памятники советским деятелям, но и украинскую медицину.

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