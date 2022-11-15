Зачем тогда этот G20 с такими низкими ожиданиями?
"Двадцатка" частично застряла на "заборе", в так называемом нейтралитете, а КНР и Россия четко встали на сторону зла
Много вопросов: а зачем тогда G20 с такими низкими ожиданиями?
G20 появился после G7, когда развивающиеся страны по размеру и достижениям также должны были иметь место за столом.
И действительно, определенный период времени он был супер эффективен. Особенно, когда Трамп расшатал "семерку".
Однако война внесла коррективы.
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Страны "семерки" нашли возможность встать на белую сторону истории и выбрать ценности.
"Двадцатка" частично застряла на "заборе", в так называемом нейтралитете, а КНР и Россия четко встали на сторону зла.
Поэтому для "двадцатки" наступили не лучшие времена, пока некоторые не осознают, что "за столом" - это также ответственность, а не только возможности.
В том числе ответственность отстаивать ценности в решающих моментах истории. Иначе действительно, а зачем тогда стол тем, кто не желает принимать решения и слезать "с забора".
Об авторе: Агия Загребельская, украинская юристка, государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015 – 2019).
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