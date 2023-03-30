Похоже, наше судопроизводство окончательно переходит в публичную плоскость, но не тем способом, который будет приветствовать Венецианская комиссия. Теперь будет неважно, какие показания обвинение и защита предоставляют суду во время процесса. Гораздо важнее, что обвинение и защита пишут в социальных сетях. На этой основе общество будет обвинять или оправдывать и требовать соответствующего решения суда, а если суд примет другое, то общество будет считать суд коррумпированным. И что интересно, многие наши соотечественники считают, что так и надо.

Гораздо важнее, что обвинение и защита пишут в социальных сетях. На этой основе общество будет обвинять или оправдывать и требовать соответствующего решения суда, а если суд примет другое, то общество будет считать суд коррумпированным.

Читайте также: Скоро кота, укравшего кусок колбасы, мы будем называть коррупционером

Самые большие наши враги на пути к лучшему будущему — мы сами.

Удивительно только, как учителя родного языка до сих пор не боятся оценивать домашние работы учащихся, ведь скоро правописание будет определяться голосованием в соцсетях, а не словарем.

Мы всё не можем завершить модернизацию, а постмодерн уже побеждает.

Источник

Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.