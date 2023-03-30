Зачем суды, если есть соцсети
Самые большие наши враги на пути к лучшему будущему – мы сами
Похоже, наше судопроизводство окончательно переходит в публичную плоскость, но не тем способом, который будет приветствовать Венецианская комиссия. Теперь будет неважно, какие показания обвинение и защита предоставляют суду во время процесса. Гораздо важнее, что обвинение и защита пишут в социальных сетях. На этой основе общество будет обвинять или оправдывать и требовать соответствующего решения суда, а если суд примет другое, то общество будет считать суд коррумпированным. И что интересно, многие наши соотечественники считают, что так и надо.
Гораздо важнее, что обвинение и защита пишут в социальных сетях. На этой основе общество будет обвинять или оправдывать и требовать соответствующего решения суда, а если суд примет другое, то общество будет считать суд коррумпированным.
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Самые большие наши враги на пути к лучшему будущему — мы сами.
Удивительно только, как учителя родного языка до сих пор не боятся оценивать домашние работы учащихся, ведь скоро правописание будет определяться голосованием в соцсетях, а не словарем.
Мы всё не можем завершить модернизацию, а постмодерн уже побеждает.
Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии
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