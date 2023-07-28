Очень странный сигнал прозвучал из уст спикера Верховной Рады Стефанчука. Он заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время военного положения. Очень сомнительное с точки зрения стабильности государства во время войны заявление. И очень сомнительное с точки зрения украинского конституционализма.

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Да, Основной Закон не содержит прямого запрета.

Но!

Статья 83 Конституции говорит, цитирую: "В случае истечения срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продлеваются до дня первого заседания первой сессии Верховной Рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения".

Понимаете? Как следует трактовать эту норму Конституции? И как бы я ее толковал, согласно здравому смыслу и духу Основного Закона?

Как норму прямого действия по невозможности обретения полномочий новым составом Верховной Рады во время действия военного положения! Итак, действительно, выборы не запрещены! Но Конституция прямо говорит, что во время военного положения ВР не избирается, она не вступает в полномочия и новый Совет избирается "после" военного положения.

Стефанчук — профессиональный юрист, академик Академии правовых наук не может этого не понимать. А если понимает — зачем делает такие провокационные заявления?

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Об авторе. Сергей Высоцкий, журналист, бывший народный депутат Украины.

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