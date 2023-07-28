Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Зачем Стефанчук делает провокационные заявления
OPINION

Зачем Стефанчук делает провокационные заявления

28 июля, 2023 пятница
21:20
Мнение

Спикер парламента сказал, что Конституция не запрещает проведение выборов во время военного положения

Очень странный сигнал прозвучал из уст спикера Верховной Рады Стефанчука. Он заявил, что Конституция не запрещает проведение выборов во время военного положения. Очень сомнительное с точки зрения стабильности государства во время войны заявление. И очень сомнительное с точки зрения украинского конституционализма.

Читайте также: О плюсах и минусах демократии в войне против России

Да, Основной Закон не содержит прямого запрета.

Но!

Статья 83 Конституции говорит, цитирую: "В случае истечения срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продлеваются до дня первого заседания первой сессии Верховной Рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения".

Понимаете? Как следует трактовать эту норму Конституции? И как бы я ее толковал, согласно здравому смыслу и духу Основного Закона?

Как норму прямого действия по невозможности обретения полномочий новым составом Верховной Рады во время действия военного положения! Итак, действительно, выборы не запрещены! Но Конституция прямо говорит, что во время военного положения ВР не избирается, она не вступает в полномочия и новый Совет избирается "после" военного положения.

Стефанчук — профессиональный юрист, академик Академии правовых наук не может этого не понимать. А если понимает — зачем делает такие провокационные заявления?

Источник

Об авторе. Сергей Высоцкий, журналист, бывший народный депутат Украины.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
Верховная Рада
Военное положение
Руслан Стефанчук
Читайте также:
Юрій Арістов
27 июля, 2023 четверг
ВР поддержала прекращение полномочий депутата Аристова
Грузини прогнали з Батумі лайнер з росіянами
28 июля, 2023 пятница
Грузины прогнали из порта Батуми лайнер с российскими туристами
Держдеп США
28 июля, 2023 пятница
"Действия должны быть громче, чем слова": в США отреагировали на заявление Путина о бесплатном зерне странам Африки
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.08
    Покупка 37.08
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.02
    Продажа 42
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
28 июля
21:45
Обновлено
НАПК: экс-замглавы ОП Тимошенко использовал властные полномочия в личных интересах
21:42
Греция поможет Одессе восстановить разрушенные Россией памятники архитектуры
21:40
Анонс
УПЛ: Результаты и расписание всех матчей 1-го тура чемпионата Украины
21:37
Обновлено
Россияне ударили по многоэтажке в Днепре: 3 пострадавших
21:31
УЕФА дисквалифицировал "Ювентус" по еврокубкам
21:23
Аналитика
Сергей Згурец
Изменения на юге будут более динамичными, РФ просчиталась с наступлением: военные итоги недели
21:21
Эксклюзив
Огрызко об угрозах России заблокировать Черное море: Меня удивляет пассивная позиция наших натовских партнеров
20:50
Обновлено
Взрыв в Таганроге: РФ обвинила Киев, в Украине отреагировали
20:38
С Харлан сняли дисквалификацию за отказ от рукопожатия с россиянкой на ЧМ
20:10
В Швейцарии нашли тело альпиниста, пропавшего без вести 37 лет назад
20:03
OPINION
Мы должны соперничать с россиянами и побеждать
19:59
Россия запустила нарратив, якобы украинцы хотят видеть Путина своим президентом
19:44
Rheinmetall до конца лета планирует открыть в Украине ремонтный центр для танков Leopard: работников уже обучают в Германии
19:39
В РФ африканские лидеры призвали Путина прекратить войну в Украине, - Reuters
19:35
"Оболонь" и "Колос" сыграли вничью в матче-открытии нового сезона УПЛ
19:20
В Донецкой области десятки россиян отказались выполнять боевые задания: частично вывели из строя технику
19:18
Россияне похитили и регулярно пытают работника Запорожской АЭС, - Энергоатом
19:09
Обзор
"Ведьмак" говорит "па-па": что посмотреть на выходных
19:00
Обзор
Победные новости 520 дня войны: дело Шария и успешное продвижение ВСУ на юге
18:57
Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду-2024
18:42
Стефанчук: Конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет
18:24
Генерал Чиани объявил себя лидером Нигера после государственного переворота
18:14
Суд избрал меру пресечения нардепу Аристову, который во время войны отдыхал на Мальдивах
18:12
Минобороны признало, что в 2019 году ликвидировало танковый батальон в Житомирской области, – Арьев
18:09
OPINION
О плюсах и минусах демократии в войне против России
18:00
санкции против РФ
ЕС ввел новые санкции против России
17:50
Обновлено
Премьер-министр Катара прибыл в Украину и встретился с Зеленским
17:46
Вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС
17:34
Пропагандисты запустили фейк, якобы ЕС просит РФ снизить цену на зерно
17:32
Обновлено
Депутат госдумы РФ сообщил, что в Самаре произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
17:00
Российской теннисистке запретили въезд в Чехию. Она направлялась на турнир
16:59
Еврограница: в Украине заработает электронная очередь для легковых автомобилей и автобусов
16:57
Правительство определило продолжительность 2023/2024 учебного года
16:40
Зеленский ветировал закон, предусматривавший выделение 573,9 млн грн на достройку музея Голодомора
16:39
Оккупанты обстреляли Херсонщину: ранены двое мужчин
16:35
Правительство назначило Ростислава Карандеева и.о. министра культуры
16:27
ВАКС назначил главе Госсудебной администрации Сальникову залог в 805,2 тыс. грн
16:26
в'язниця у Сінгапурі
За 30 граммов героина: в Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину
16:23
Президент УПЛ сообщил, где смотреть матчи чемпионата Украины бесплатно
16:15
Электромобиль Gen 3 установил мировой рекорд скорости в помещении, превзойдя Porsche
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV