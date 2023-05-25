Вижу, началось выдвижение кандидатов на пост нового главы Верховного Суда. Говорят, в пятницу будет голосование.

Убежден, что этого сейчас нельзя делать категорически, и вот почему.

1. Мы знаем, кто все эти другие 16 судей, какие фигуранты дела НАБУ? Нам ок, чтобы они выбирали нового Председателя ВС? У нас есть уверенность, что это будет честный выбор, но не за 10 пакетов по $100 000?

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2. Новый председатель ВС автоматически становится членом ВСП и будет влиять на выбор членов ВККС, которые будут выбирать нам 2500 судей на 30 лет вперед.

Новый Председатель ВС автоматически становится членом ВСП и будет влиять на выбор членов ВККС, которые будут выбирать нам 2500 судей на 30 лет вперед

Теперь см. п. 1.

Оно нам нужно?

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Закон на выборы председателя дает месяц со дня увольнения предыдущего. Куда спешим?

Ну и последнее. Сейчас всех, в том числе наших международных партнеров, очень интересует вопрос "а что делать с Верховным Судом"?

Так вот. Решение судей ВС в отношении Главы здесь станет очень весомым маркером.

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Об авторе. Михаил Жернаков, соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE.

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