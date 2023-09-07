Представляю фрагмент моего выступления.

"Политика памяти в перспективе 2030 года нам нужна по трем основным причинам.

Первое — для отражения атак российской геноцидной пропаганды, из истории сделавшей инструмент своей агрессии. Россия использует исторические клише, разработанные еще сто лет назад, которые десятилетиями эксплуатировались в СССР и используются сегодняшней Россией. Клише, которые в настоящее время внедрены в большую часть интеллектуального дискурса на Западе. Следовательно, проблема не только в самой России и с самой Россией.

Второе. Политика памяти нам необходима для развития украинской нации после Победы. Нации политической, ценностным стержнем которой будет опыт нынешней войны, которую мы ведем уже 10 лет, то есть треть периода существования независимого Украинского государства.

Стержнем визий, концепций и программ политики памяти должно быть осознание того, что нынешние поколения разрубили Гордиев узел нашей истории: потери государственности после освободительной борьбы, одиночество на международной арене и руины, которое нам готовили захватчики.

Третье. Политика памяти необходима для раскрытия места Украины в истории Европы и всего мира. Должны думать о дополнении установившейся парадигмы европейской истории, настоящего и будущего Европы и демократического мира нашими нарративами. Согласно справедливой убежденности, что судьба свободы и демократии в противостоянии с авторитарными режимами решается именно в Украине.

В первый пункт. Российская агрессия против нашего государства нацелена на прошлое: попытка Путина и его муртадов развернуть колесо истории так, чтобы в ней не было Украины и украинцев. Вместо этого существовало завоеванное "величие" империи, солдаты которой "омывают сапоги" в Атлантическом и Индийском океанах. Когда при этом Европа разделена, Америка побеждена, а мир поделен между Россией и Китаем, "дружба которых не имеет границ".

На днях Путин объявил подготовку к 80-летию победы над фашизмом. Теперь этой победой определен разгром "украинских нацистов", которые — по больному воображению российского фюрера — были "хуже СС".

Картину ненависти к Украине ему дополняет еврейское происхождение президента Украины, которое он по-своему истолковал своей зазомбированной аудитории. По словам диктатора, Владимира Зеленского главой нашего государства сделали "заокеанские кураторы украинских нацистов".

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Здесь очевидно эхо пещерных теорий всемирного заговора, символом которых стали "Протоколы сионских мудрецов". Это известная фальшивка царской "охранки", дух которой не выветрился в России и спустя полтора столетия после ее написания.

Словом, Россия пытается завершить агрессию против Украины на той же ноте, на которой она ее начинала.

Ответом на это российское дикость должно стать наша открытость к правде и нацеленность в будущее. Авторы программы "Видение Украины 2030: социально-гуманитарная сфера" предложили конкретные проекты в этой сфере: завершение строительства Музея Голодомора, Музея Революции Достоинства и Музея Холокоста на основе украинского проекта Музея в Бабьем Яру. Это также предложение Кладбища-Пантеона Героев, отдавших свою жизнь в российско-украинской войне.

По-моему, все названные проекты должны совмещать не только потребность в чествовании наших жертв и наших героев. Нам также необходимо осуждение коммунизма, нацизма и рашизма, а также российского империализма во всех проявлениях.

Должны показать себе и миру, что Украина — настоящая альтернатива имперской России. Во всех измерениях: историческом (место исторической Руси-Украины в европейской традиции), духовном (идея Киева как Второго Иерусалима, сохранение и развитие традиции Киевского христианства), ценностном (Украина как центр европейской свободы и демократии) и цивилизационном (Европа — это не прошлое мира, а его настоящее и будущее).

Этими констатациями перехожу во второй и третий пункты.

Украина нацелена на будущее. Мы твердо верим в Победу, мир и наше членство в Европейском Союзе и НАТО. Это означает безопасность, благосостояние, свободу и демократию. Именно за эти ценности мы воюем, потому что из горького исторического опыта знаем, что принадлежность к "русскому миру" означает неизбежное порабощение, геноцид, разделение Украины на куски торгов с другими соседями, которые захотят принять участие в этом распределении.

Музеи, мемориалы, кладбища и стелы победы – это нужно и положительно. Вместе с тем критериями оценки труда тех, кто будет проектировать национальную политику памяти, должны стать две другие составляющие.

Осознание того, что подлинной политикой памяти будет построение успешной, процветающей страны. Понимание того, что ценностный фундамент государства должен строиться на образах победоносного воина и победоносного гражданина. По выражению Лины Костенко с начала полномасштабной войны, что она счастлива, потому что в Украине наконец-то появились воины.

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Мы разрубили Гордиев узел украинской истории не только тем, что устояли в войне с Россией, но и тем, что победили самих себя. Что уже нас не характеризует поговорка "моя хата с краю", а олицетворяет воин, медик, учитель, пожарный, волонтер и добросовестный чиновник, заменивший коррупционера, который для многих стал эталоном национального характера украинцев.

И именно образы воина, медика, учителя, пожарного, волонтера и добросовестного чиновника должны доминировать в ценностном ландшафте послевоенного восстановления.

Речь не идет о том, чтобы улучшать нашу национальную самооценку после долгих веков унижения со стороны бывших имперских митрополий. Хотя – добавлю – это тоже нужно.

Цель предложенного подхода – обеспечить построение новой Украины, о которой мечтает большинство из нас. Воспитать на гражданских ценностях молодые поколения украинцев – нынешнего и грядущих. Чтобы они были горды историей своей нации и государства, были готовы встать на их защиту, когда враг снова захочет пойти против нас с войной.

Речь также идет о поддержании связей с Украиной тех, кто останется жить за границей, а также их поощрении вернуться на родную землю.

На наше место в Европе есть полное право смотреть с перспективы здоровой украиноцентричности. В конце концов, такие мнения не чужды авторам Программы, потому что они предложили "переосмысление истории Европы сквозь призму российско-украинской войны как первой войны за демократическую Европу в XXI веке".

Речь идет не только о нынешней войне. В "Кровавых землях" Тимоти Снайдер отметил, что для Сталина и Гитлера завладение Украиной и ее богатствами было сердечником их имперских планов. Следовательно, переосмысление должно касаться не только текущего, но и прошлого века.

Российско-украинская война — это действительно первая европейская война XXI века, потому что одолев украинцев, Путин планировал пойти дальше на запад.

Признав это, мы должны сделать выводы и для нашей политики памяти. В Киеве должен появиться Музей Европы и европейской силы, в котором будет предоставлена беспрецедентная помощь, которую европейские народы и государства предоставили Украине и украинским беженцам.

В нашей политике памяти европейцы должны увидеть себя.

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Во время программирования политики национальной памяти должны думать несколько пафосно, но по земле должны ступать очень твердо.

В Программе написано, что "общественная дискуссия по поводу взаимных трагических страниц прошлого с соседними народами вернулась к формуле "извиняем и просим прощения". И отмечено, что в отношениях с Польшей происходит "формирование атмосферы взаимодоверия и взаимопонимания, которая будет способствовать постепенному, цивилизованному диалогу по поводу трагических страниц общего исторического прошлого". Налаживание профессионального диалога историков и рассмотрение вопроса восстановления украинских захоронений на территории Польши, которые до войны подверглись вандализму".

На момент написания Программы могло казаться, что пришло такое время. Но жизнь внесла свои коррективы. Должны признать, что польские власти отказались от формулы "извиняем и просим прощения", выставив нам ультиматум: либо мы согласимся с их интерпретацией всеобщей истории, либо они заблокируют интеграцию Украины с Европейским Союзом.

Можно попробовать себя радовать иллюзией, что такой подход это дань избирательной кампании. Но этого не стоит делать, поэтому нужно усиленно работать над тяжелыми страницами украино-польских, украино-венгерских и украино-еврейских отношений.

Авторов программы "Видение Украины 2030: социально-гуманитарная сфера" еще раз хочу поздравить с хорошо выполненной задачей. И заверить, что они трудились не зря, потому что их подходы, предложения и выводы наверняка будут использованы.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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