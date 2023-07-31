Есть в научных кругах такое техническое выражение – "абзац диссертанта". Это когда перед отправкой оппоненту где-то в начале диссертации сознательно вставляют абзац, в котором написан абсолютный бред. Потому что оппоненту нужно что-то критиковать. Ну вот, он быстро наталкивается на этот бред, требует его убрать, а остальное по сравнению с ней вроде как-то и ничего.

Ну вот, Безуглая — это для "Слуг" некий абзац диссертанта.

Читайте также: Мы снова становимся "краем непуганых идиотов"?

Не она одна, это типа эстафета, которую несколько "слуг" передают друг другу (определенное время эту роль брала на себя Верещук).

А на фоне абсолютной дураки, которую несет этот "абзац", остальные "слуги" уже вроде как-то и ничто.

Единственная принципиальная деталь: поскольку количество исполнителей на роль такого "абзаца" ограничено даже в "Слуге", каждый такой исполнитель — это, в отличие от диссертации, "абзац многократного использования". Поэтому их никто и не убирает, лишь периодически переставляют, как кровати в борделе.

В общем-то, конечно, выходит абзац.

Полный абзац.

Источник

Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.