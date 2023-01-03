Я уже когда-то вспоминал замечательный роман лауреатки Букера Рой Арундати "Бог мелочей" о судьбах бывших британских колонистов в Индии. Комплекс имперскости преследует их всю жизнь, делает неприкаянными в стране, где они родились, и на "большой земле" их мало кто понимает. "Нам навеяли чужие мечты. Мы плывем без якоря по бурному морю. Ни одна гавань нас не принимает. Нашим печалям вечно не хватает глубины. Нашим радостям – высоты. Нашим мечтам – размаха. Нашим жизням – весомости. Чтобы иметь хоть какой-то смысл".

Читая эти строки, невольно склоняешься к выводу, что что-то похожее переживают ныне россияне: народ (ибо вряд ли повернется язык назвать этот конгломерат нацией), на протяжении веков одурманенный идеями имперскости, "величия", безосновательных иллюзий и еще более безосновательных претензий.

Этот недостаток всего, от чисто человеческих печалей (не путать с "тоской русской ") до весомости жизни, для россиян всегда "импортозамещала" пропаганда — сначала примитивная большевистская, аморфная и безликая социалистическая, а затем утонченная путинская. Мастера и продавцы иллюзий всегда были в тренде, потому что, в принципе, болевые точки рядовых обывателей 1/6 суши, бесхитростны и просты.

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Когда вчера украинские ВСУ ударили по Макеевке, уничтожив там HIMARS несколько сотен чмобиков, роспропагандисты вытащили из ящиков давно проверенный козырь, которым они часто спекулируют в критические моменты. Они еще раз начали жонглировать диким с точки зрения современника XXI века "культом смерти"

Когда вчера украинские ВСУ ударили по Макеевке, уничтожив там HIMARS несколько сотен чмобиков, роспропагандисты вытащили из ящиков давно проверенный козырь, которым они часто спекулируют в критические моменты. Они еще раз начали жонглировать диким с точки зрения современника XXI века "культом смерти".

Соловьев, к примеру, заявил буквально через несколько часов после макеевского разгрома: "Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, мы же в рай попадем. Смерть – это окончание одного земного пути и начало другого". Христианин, однако…

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Соловьев, конечно, не сам дошел до исповедания культа смерти для других. Наверное, помните апокалиптические вангования вождя Путина о ядерном рае для россиян. Четыре года назад, запуская пробный шар перед тем, как теперь прибегнуть к ядерному шантажу Украины и мира, он заявил буквально следующее: "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы жертвы агрессии, мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже покаяться не успеют".

Тот давний бред кремлевского деда можно было бы проигнорировать, вдоволь пошутив над ним, но он оказался "идеологемой", кормом для плебса, мозги которого к тому же свихнуты от гундяевских псевдохристианских "учений". Культ смерти в букете со сфальсифицированными "ценностями", о которых Кирилл и его опричники глаголят с кафедр, Вселенский патриарх Варфоломей назвал ересью.

Я уверен, что мысль о "ядерном рае", как и о "культе смерти" хозяину Кремля и постоянному топ-спикеру Валдая подбросил не кто иной, как Александр Дугин. Замечу, что этот псевдомистик и "выдающийся евроазиец" еще недавно занимал кафедру в МГУ, — самом престижном вузе России

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Но интересен контекст того давнего послания Путина россиянам. Оно прозвучало на одном из заседаний Валдайского клуба — площадки, куда регулярно собирается вся кремлевская и вокругкремлевская "научная элита" эрэфии. Я уверен, что мысль о "ядерном рае", как и о "культе смерти", хозяину Кремля и постоянному топ-спикеру Валдая подбросил не кто иной, как Александр Дугин. Замечу, что этот псевдомистик и "выдающийся евроазиец" еще недавно занимал кафедру в МГУ, — самом престижном вузе России.

Когда же Путин взвешивал перспективы войны против Украины, то, конечно, учитывал мнение еще одного "ученого", бывшего математика, а теперь самого близкого к "телу" олигарха Юрия Ковальчука. Несмотря на то, что Ковальчук является миллиардером и львиную долю своего состояния получил благодаря дружбе с Путиным, его считают "православным шаманистом", учитывая его мировоззренческие вкусы. Когда-то российский журналист Михаил Зигарь определил "идеологический профиль" Ковальчука очень точно: гедонизм, православный мистицизм и вера в теории заговоров.

Влияние Ковальчука на Путина, учитывая, что олигарх фактически владеет Национальной Медиа Группой, в структуру которой входят пропагандистские телеканалы Первый и Пятый, РЕН ТВ, IZ.RU, СТС, трудно переоценить. Именно Ковальчук убедил "лидера" встретиться со старцем-шаманом перед нападением на Украину. Именно с Ковальчуком, говорят, Путин коротал долгие ковидно-карантинные вечера, и мне кажется, что тогда и созрело роковое решение о СВО.

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Теперь, когда ВСУ обеспечивают непрерывную поставку в российскую глубинку грузов "200", россиянам снова начали скармливать протухшие продукты "культа смерти". Если он придает хоть какой-то смысл жалкому существованию россиян, — приятного аппетита!

Итак, теперь, когда ВСУ обеспечивают непрерывную поставку в российскую глубинку грузов "200", россиянам снова начали скармливать протухшие продукты "культа смерти". Если он придает хоть какой-то смысл жалкому существованию россиян, — приятного аппетита!

Только есть одна штука: то, что постоянно повторяешь, как мантру, чревато перспективами воплощаться, становиться реальностью. Доказано не только мистиками…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад".

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