Читаю у Марины Данилюк-Ярмолаевой, и не только у нее, о членах парламента, которые унижают женщин, занимаются шеймингом, проявляют сексизм и в целом демонстрируют низкий уровень культуры и воспитания.

Вот вам для размышления три фото. На одном депутаты Верховной Рады позавчера, фото депутатов Верховной Рады в день принятия Конституции в 1996 году, и фото депутатов Польского Сейма.

Фото: Facebook Николая Княжицкого

Верховная Рада Украины, 28 июля 20923 года





Фото: Facebook Николая Княжицкого

Верховная Рада Украины, 1996 год

Фото: Facebook Николая Княжицкого

Депутаты Сейма Республики ПольшаРазницу замечаете? Да, в то время, когда русская армия подходила к Киеву я и сам ходил в Раду в хаки. Но зачем сейчас превращать Раду в смесь парижских бутиков с турецким базаром?

Я не обращал на это внимание, пока мой польский коллега не заметил: "А почему ты на трибуне Рады в белой рубашке, но без пиджака?" Я ответил, что не хотел диссонировать с большинством зала в футболках.

Никогда в предыдущих созывах депутаты не позволяли себе так приходить в зал. Конечно, сейчас власти запретили ходить журналистам в Раду и освещать заседания по телевидению через канал Рада. Можно и в трусах приходить.

Впрочем, представьте себе, как выглядят украинцы перед многочисленными международными делегациями, посещающими Верховную Раду. И война сейчас, очевидно, не может быть оправданием для политиков в Киеве. Не хочу обидеть коллег. Только обращаю внимание на то, что уважение к себе и стране должно демонстрироваться во всем.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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