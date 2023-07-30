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OPINION

Зачем превращать Совет в смесь парижских бутиков с турецким базаром?

30 июля, 2023 воскресенье
10:00
Мнение Николай Княжицкий

Никогда в предыдущих созывах депутаты не позволяли так приходить в зал. Можно и в трусах приходить

Читаю у Марины Данилюк-Ярмолаевой, и не только у нее, о членах парламента, которые унижают женщин, занимаются шеймингом, проявляют сексизм и в целом демонстрируют низкий уровень культуры и воспитания.

Вот вам для размышления три фото. На одном депутаты Верховной Рады позавчера, фото депутатов Верховной Рады в день принятия Конституции в 1996 году, и фото депутатов Польского Сейма.

Верховна Рада, 28 липня 2023

Фото: Facebook Николая Княжицкого

Верховная Рада Украины, 28 июля 20923 года


Верховна Рада, 1996

Фото: Facebook Николая Княжицкого

Верховная Рада Украины, 1996 год
Депутати польського Сейму

Фото: Facebook Николая Княжицкого

Депутаты Сейма Республики Польша
Разницу замечаете? Да, в то время, когда русская армия подходила к Киеву я и сам ходил в Раду в хаки. Но зачем сейчас превращать Раду в смесь парижских бутиков с турецким базаром?

Я не обращал на это внимание, пока мой польский коллега не заметил: "А почему ты на трибуне Рады в белой рубашке, но без пиджака?" Я ответил, что не хотел диссонировать с большинством зала в футболках.

Никогда в предыдущих созывах депутаты не позволяли себе так приходить в зал. Конечно, сейчас власти запретили ходить журналистам в Раду и освещать заседания по телевидению через канал Рада. Можно и в трусах приходить.

Впрочем, представьте себе, как выглядят украинцы перед многочисленными международными делегациями, посещающими Верховную Раду. И война сейчас, очевидно, не может быть оправданием для политиков в Киеве. Не хочу обидеть коллег. Только обращаю внимание на то, что уважение к себе и стране должно демонстрироваться во всем.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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