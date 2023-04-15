Нам нужна антипутинская версия "Тегерана-43", ведь у западных партнеров и не подозревают, что делать с кремлевским фюрером после его поражения в войне. Не потому ли определенное милитарное крыло американского правительства заинтересовано в любом формате мира в Украине, вместо достижения ожидаемой победы над путинским режимом. "Мир" в этом смысле означает прекращение боевых действий и, с высокой долей вероятности, сохранение кремлевского протектората над частью оккупированных территорий. Очередная публикация (на этот раз в The Washington Post) заставляет задуматься, почему США предпочитают бороться не с причиной, а с последствиями.

"Ловушка подтверждения" - привычка искать и воспринимать только ту информацию, которая подтверждает убеждение и устоявшееся мнение, избегая свежих подходов.

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Нынешний слив подготовлен, по мнению журналистов, офисом директора нацразведки США и сосредоточен на описании недостатков в подготовке контрнаступления. Вывод традиционный: "Перспектива вливания миллиардов долларов в военный тупик… может ослабить решительность сторонников Киева в Европе и США, возможно, усилив призывы к переговорам между Киевом и Москвой".

На втором году войны военные эксперты США никак не привыкнут, что мощь украинской армии нельзя измерять американским мерилом шаблонов, еще и с российскими засечками. 12 месяцев назад ВСУ имели в разы меньше шансов на успех, и те же эксперты не советовали Белому дому делиться с Киевом оружием

На втором году войны военные эксперты США никак не привыкнут, что мощь украинской армии нельзя измерять американским мерилом шаблонов, еще и с российскими засечками. 12 месяцев назад ВСУ имели в разы меньше шансов на успех, и те же эксперты не советовали Белому дому делиться с Киевом оружием. Большинство решений Байдена о передаче вооружений были политически мотивированными и делались вопреки рекомендациям Пентагона. Политические шаги оказались оправданными.

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Нынешние американские оценки военной кампании ВСУ должны учитывать и высокий градус настроенности воинов освобождать свою землю. Кроме того, несколько сотен ракет дальнего радиуса действия, а также боеприпасы, вовремя доставленные нашими западными партнерами, могли бы усилить наступательный потенциал Украины. Однако американские разведчики об этом не упоминают в выводах.

"Ловушка подтверждения", или "Подтверждающая ошибка" американских экспертов построена на желании быстренько свернуть эту войну с Московией... любой ценой.

Задача украинской дипломатии - снова напомнить западным партнерам, что мы не только деоккупируем свои территории, но помогаем миру защититься от российской империалистической угрозы. Это значит, что в повестке дня цивилизованного мира должно быть прописано не только освобождение всех украинских земель, но и депутинизация Московии.

Милитарная машина США не оценивает риски дальнейшего пребывания бункерного в Кремле, из чего складывается очевидное впечатление: главной проблемой является война Путина, а не сам тиран Путин, который ее начал и готов терроризировать мир и дальше.

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Задача украинской дипломатии снова напомнить западным партнерам, что мы не только деоккупируем свои территории, но помогаем миру защититься от российской империалистической угрозы.

Это значит, что в повестке дня цивилизованного мира должно быть прописано не только освобождение всех украинских земель, но и депутинизация Московии.

Всей антипутинской коалиции нужен свой "Тегеран-43", где лидеры свободного мира определятся с планом демонтажа последней империи в Европе. До того времени туннельное мышление, сосредоточение на одном аспекте комплексной "проблемы Путина" будет лишать наших западных партнеров возможности видеть ситуацию системно, корректно подбирая решения.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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