"Зачем нам санкции после?": Зеленский о помощи от Запада в случае нового вторжения РФ

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.



"Мы точно понимаем: если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами. И когда ты один на один с очень-очень непростым государством, ты спрашиваешь: а что такое санкции после? А для кого они адресованы? Зачем они, они касаются Украины? Извините, но, к сожалению, нет. Я не знаю, что будет потом. Потом будет полномасштабная война, как все говорят? Зачем нам санкции потом?" - сказал он.



Президент подчеркнул, что санкции "после" не помогут Украине. По его словам, это будет сдерживать российскую агрессию против стран ЕС. Однако этого нельзя делать за счет Украины.



"Так нельзя. У нас 15 тыс. погибших, а многие страны мира обсуждают санкции после. Я считаю, что это нечестно", - отметил Зеленский.



Он добавил, что Запад должен откровенно сказать причины, почему санкции против РФ не вводятся сейчас. По мнению Зеленского, западные лидеры должны не только выражать поддержку на будущее, но и показывать эту поддержку теперь, потому что риски и угрозы в Украине уже существуют.



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