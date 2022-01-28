"Зачем нам санкции после?": Зеленский о помощи от Запада в случае нового вторжения РФ
В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против Российской Федерации должны вводиться уже сейчас
Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.
"Мы точно понимаем: если мы не в НАТО, то мы защищаем себя сами. И когда ты один на один с очень-очень непростым государством, ты спрашиваешь: а что такое санкции после? А для кого они адресованы? Зачем они, они касаются Украины? Извините, но, к сожалению, нет. Я не знаю, что будет потом. Потом будет полномасштабная война, как все говорят? Зачем нам санкции потом?" - сказал он.
Президент подчеркнул, что санкции "после" не помогут Украине. По его словам, это будет сдерживать российскую агрессию против стран ЕС. Однако этого нельзя делать за счет Украины.
"Так нельзя. У нас 15 тыс. погибших, а многие страны мира обсуждают санкции после. Я считаю, что это нечестно", - отметил Зеленский.
Он добавил, что Запад должен откровенно сказать причины, почему санкции против РФ не вводятся сейчас. По мнению Зеленского, западные лидеры должны не только выражать поддержку на будущее, но и показывать эту поддержку теперь, потому что риски и угрозы в Украине уже существуют.
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