"Зачем нам держать кучу дипломатов?" Лукашенко о дипмиссии в Европе

Об этом самопровозглашенный президент Былорусы Александр Лукашенко заявил на совещании, передает БелТА.



"Роман Александрович и Игорь Петрович (премьер-министр Роман Головченко и глава Администрации президента Игорь Сергиенко. - ред.), Надо очень серьезно посмотреть на наши диппредставительства в Европе. Вы, как бывший дипломат (Головченко. - ред.), я часто ли вам об этом говорю, знаете это не понаслышке. Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она в ущерб государству ", - сказал Лукашенко .



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"Если там надо один посол и помощник, ну снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают. Пойдет (развитие сотрудничества. - ред.) - добавим. Надо просто с точки зрения жизни и практики к этому подойти", - добавил белорусский диктатор.

Лукашенко отметил, что процесс оптимизации белорусских загранучреждений проходит недостаточно интенсивно.

"Чего мы щеки надуваем и стараемся раздувать эти дипломатические представительства? Недавно мы бы начали этот процесс, но он идет - ни шатко ни валко, как будто его кто-то хочет замусолить", - посетовал Александр Лукашенко.