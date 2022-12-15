Зачем московиты "качу" украли?

Приснился мне кошмар, будто трое бывших учеников дрогобычской гимназии, воспитанников гениального писателя и графика Бруно Шульца, поймали шефа дрогобычского гестапо Феликса Ландау, долго его пытали в мрачном подземелье, заставили признаться в уродливых преступлениях, пока он наконец не умер, и тогда в зале зазвучал кадиш. Потому что это была инсценировка "Санатория под Клепсидрой" в мрачном городе Петербурге. Ну, бред и бред, за сны сейчас судят и наказывают разве в Московии.

Но оказалось, что сон в руку. Украинский писатель, культуролог и куратор художественных проектов Александр Михед рассказал в своем аккаунте на фейсбуке об отвратительной истории, случившейся недавно в Германии: "В Гамбурге, в театре Thalia, состоялась премьера нового спектакля российского режиссера, друга Суркова, который призывал помогать семьям российских военных, Кирилла Серебренникова. Что ставить? Конечно, Гоголя. Конечно, "Вий". Конечно, в соавторстве с украинским драматургом Богданом Панкрухиным".

Серебренников уравнивает палачей и жертв геноцида, совершенного русскими нацистами в Украине

Кроме лондонского "украинца" Панкрухина, к спектаклю, премьера которого состоялась 3-4 декабря и который будет повторяться на этой театральной площадке всю зиму (https://www.thalia-theater.de/stueck/der-wij-2022), привлечены "украинские" актеры Виктория Мирошниченко и Александр Яценко. Сюжет спектакля сводится к тому, что трое братьев-украинцев поймали российского вояку, посадили его в застенок и заставили пытками признаться в страшных преступлениях на украинской земле. Вменяемый и хорошо информированный человек понимает, что это подлое перебрасывание ответственности за реальные преступления на жертв - я никогда не слышал об украинских застенках, наверное потому, что не читаю фейковых чекистских помоек. Да и признаниям, которые вынуждены пытками, грош цена в базарный день, что также понимает каждый образованный европеец или европейка.

Гоголевский Вий здесь ни пришей, ни прилатай выступает в роли уродливого иррационального и адского молоха войны, который воплощает имманентное зло, и вроде бы одинаково мерзко действует на всех участников катастрофы. Серебренников уравнивает палачей и жертв геноцида, совершенного российскими нацистами в Украине, утверждая: "Война быстро лишает людей человечности, и ни одна культура не сможет предотвратить самые страшные преступления" (цитирую по восторженному отзыву в немецком государственном медиа "Дойче Велле"). Однако почему-то как реквием по "умученному" "мальчику" (так с легкой руки российско-американского профессора и журналиста Евгении Альбац российские квазивольнодумные эмигранты называют убийц-солдафонов, выдернутых из сомнительного комфорта российской экзистенции, и дающих дуба от гомерического воровства и беспощадной тупости московитских командиров) звучит не "Мурка" и не "Нам нужна одна победа, мы за ценой не постоим", а " Плыве кача"!

Украинские культурные маркеры вполне сознательно и цинично умножаются на ноль, а заодно служат отмычкой к сердцам и умам западных зрителей

Украинские культурные маркеры – и Гоголь, и песня на слова Гренжи-Донского, ставшая народной и со времен Майдана 2013-2014 годов являющаяся реквиемом погибшим в борьбе за свободу украинским общественным активистам и активисткам, а также входящая в протокол мемориальных торжеств собственно в ВСУ, и даже украинский язык, вплетенный в абсурдный нарратив спектакля, вполне сознательно и цинично умножаются на ноль, а вместе с тем служат отмычкой к сердцам и умам западных зрителей. И не стоит банализировать эту ситуацию, мол, да где там тот Гамбург, и что это за погорелый театр. На самом деле Серебренников - очень известный в мире режиссер, со славой "борца" с путинским режимом и политического эмигранта, хотя на самом деле он сбежал из России (точнее ему позволили сбежать) в начале путинской атаки на всю Украину в феврале 2022-го, а ранее он находился под следствием и в аресте по сомнительным обвинениям в хищении бюджетных средств, выделенных на постановку спектаклей. Его работы привлекают внимание эстетской пресыщенной публики, что стократно опасно именно сейчас, когда на Западе все громче раздается выгодный Кремлю гомон: "Да надоела уже та война, пусть уже те украинцы отстанут со своими претензиями, сами виноваты, что на них напали, и россияне страдают от этого не меньше, чем они". Путину очень нужна передышка на фронте, чтобы приготовиться к новой атаке на Украину и весь цивилизованный мир. И тезис "Надо просто прекратить стрелять" до спазматической боли нам знаком, и мы знаем, чем заканчиваются такие лоботомии.

Ирина Цилык: "Нам придется еще много наблюдать, как хорошие россияне по костям наших убитых пнутся изо всех сил вверх, чтобы застолбить себе место под солнцем. Все, что мы можем, - последовательно и убедительно противопоставлять этому свои собственные голоса"

Не могу здесь удержаться от цитирования аккаунта украинского кинорежиссера Ирины Цилык: "Не скажу ничего нового, но все же лишний раз замечу, что все, чем преимущественно занимаются сейчас представители русской культуры в мире, так это игрой в перетягивание каната виктимности. На всех возможных площадках они в разных формах шумят о том, что страдают не меньше украинцев, а, может, и больше. Почему это заходит немцам, я могу понять. То, что остальные европейцы в основном не очень хотят глубоко в этом разбираться, тоже прекрасно осознаю. Нам нужно запастись терпением, очень тщательно запастись им. Ощущение черного бессилия, которое сегодня настигло меня, не отпускает. Все это реально дно дна. Но мы понимаем, что никуда не денемся от этого, и нам придется еще много наблюдать, как хорошие русские по костям наших убитых пнутся со всех ног вверх, чтобы застолбить себе место под солнцем. Все, что мы можем, - последовательно и убедительно противопоставлять этому свои собственные голоса. А как иначе - я не знаю".

И не буду пытаться сказать лучше.