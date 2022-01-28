"Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы на лыжах покатался?": Зеленский отверг предложение Лаврова о встрече и призвал договариваться

Об этом он заявил во время пресс-конференции с иностранными СМИ, передает Еспресо.TV.



"У вас есть вопросы? Давайте садиться разговаривать. Недавно министр иностранных дел (РФ, - ред.), еще раз говорит, что если президент Украины хочет договариваться, пусть приезжает в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, но мы не можем там проговаривать вопрос Донбасса - это вопрос внутренний. Зачем приглашать человека в таком формате, чтобы он не согласился? Зачем об этом говорить? Ты же мужчина, взрослый человек с опытом. Нечем заняться? Зачем ты предлагаешь то, что не даст никакого результата?" - сказал Зеленский.



Он считает, что подобные предложения руководства РФ означают, что им все равно.



"Погиб сегодня какой-то человек на границе или нет. Тупо цинизм, High level. Как я не могу говорить о Донбассе? Весь мир говорит о Донбассе, а мне, президенту Украины, все равно, что на моих границах? Или на контактной линии? Как ты мне такое предлагаешь? Зачем? А я хочу встречаться, я не боюсь любого формата. Я готов. Зачем меня приглашать в Сочи? Чтобы, я на лыжах покатался? О чем мы говорим?Серьезные вещи. Ну, хорошо, давайте встретимся в Одессе, покупаемся в море", - добавил президент.



По его мнению, власти России не понимают цену жизни.



"Я - о серьезном диалоге, о том, что у нас действительно много вызовов, много вопросов. Давайте один, давайте обмен (пленниками, - ред.). Вам какая разница, вы что получаете удовольствие от того, что люди сидят в тюрьмах? В чем смысл? В чем твоя историческая победа? Я считаю, что это неправильная позиция, она безрезультативна. Она о том, что кто-то кого-то хочет постоянно поломать. Жизнь проходит, и министр у них уже не такой молодой человек. Надо договариваться",- подытожил Зеленский.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Россию для обсуждения нормализации двусторонних отношений, но добавил, что вопрос мира должен обсуждаться с представителями террористов из ОРДЛО.