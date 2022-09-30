Зачем козе баян, или "демократия" по-сталински

Когда-то давно, в середине XX века, жил в Берне поляк-эмигрант, блестящий эссеист Ежи Стемповский. Несколько десятилетий он публиковал свои соображения под общим названием "Заметки неторопливого прохожего". Философия во время движения пешком – античная традиция перипатетиков. А быть неторопливым он мог себе позволить, поскольку жил в нейтральной, защищенной своим невероятным богатством, в то же время высокими горами и добровольной армией вооруженных граждан Швейцарии.

Следуя его традиции, я назвал себя "обеспокоенным прохожим". Как и Стемповский, я не воин, не политик, не политтехнолог, не журналист-новинник, не телевизионщик. Я историк, переводчик и преподаватель культурологии в католическом университете. И я очень обеспокоен, как и миллионы моих сограждан и согражданок, тем, что происходит на нашей земле, которая кровоточит под садистскими ударами российских нацистов и оказывает неистово мужественное сопротивление устроенному ими геноциду на глазах у преимущественно безразличного или враждебного мира, цивилизованный Запад, а о территориях архаического Востока и Юга, лидером которых самопровозгласил себя коммуно-чекистский уголовный вождь Владимир Путин.

Слово "беспокойство" дискредитировали уже на нашей памяти европейские политики, точнее, дипломаты. Дипломатам вообще речь дана для того, чтобы скрывать свои намерения и напускать туман. Однако это только временный исторический контекст. Многие дураки и злоумышленники обесславляли когда-то на протяжении человеческой истории много знаков и символов (слово – тоже семантическая единица). Можно вспомнить хотя бы невинный черный зонт Чемберлена, держа который тот произнес сакраментальную фразу: "Я привез вам мир", ставшую прологом ко Второй мировой войне. Однако здравый смысл подсказывает, что не стоит отказываться от естественных движений, что беспокойство – свидетельство и стимул выхода за пределы зоны комфорта, побуждение к поиску способов улучшить положение и найти хорошие выходы из многочисленных хлопот, которые нам не экономят враги. Итак, попробую вернуть достоинство "беспокойству" - добродетели мыслящего человека, признаку нонконформиста, которому не безразлично, что происходит вокруг, одному из движущих элементов гражданского общества.

А после предисловия собственно речь.

Как и большинство украинцев и украинок, о качестве течения псевдореферендумов на грубо оккупированных украинских территориях от Крыма до Донбасса я могу судить только по рассказам и различным журналистским расследованиям. К моему счастью, мне собственными глазами не пришлось увидеть это политическое поп-шоу. Однако в собственном прошлом у меня есть подобный опыт, а лектура и исторические студии его расширяют и позволяют надлежащим образом интерпретировать.

Итак, в советские времена я, будучи студентом исторического факультета Львовского университета, от 17 лет участвовал в различных "избирательных" комиссиях, которые обеспечивали заранее нарисованный результат мнимого волеизъявления. Выборы в органы власти тогда носили "референдумный" характер, мол, проголосовавшие поддерживают выдвинутых единым "блоком коммунистов и беспартийных" кандидатов. Ну или не поддерживают. Не поддержать было сложно: нужно было испортить бюллетень для голосования, перечеркнув его, написав что-нибудь плохое или не поставив птичку, где следует. Птичку легко можно было дорисовать – все же свои, а для перечеркивания или написания чего-то плохого уединиться в кабинке, что могло вызвать излишне ревностный интерес милиции или КГБ. А откровенных диссидентов было немного.

Традицию именно такого фальсификации и хватания несогласных за руки принесли в Галицию советские оккупанты. Вот как описывает Станислав Винценз мартовские выборы 1940 года (между прочим, среди кандидатов на них фигурировали бывший глава НТШ Кирилл Студинский и известный врач, будущий член правительства Ярослава Стецько Марьян Панчишин):

"Квазилегальным одобрением всех унификаций стали выборы в советские законодательные органы во второй половине марта 1940 года, тщательно подготовленные с помощью местных агитаторов, отнюдь не коммунистов или леваков, но то ли слабых и податливых, или лично заинтересованных (…), наконец тех, кто хотел скрыть свое недавнее, якобы политическое, прошлое.(…) Доброй стороной этой избирательной пропаганды было предупреждение слишком легкомысленных людей, потому что они узнали, что им угрожает, если они не проголосуют, или, не дай Бог, будут выступать против выборов, против навязанных и, как результат, единых кандидатов.Тем сильнее была передана шепотом контрпропаганда (…) Ее первый аргумент заключался в том, что если мы бросим в урну уже подготовленные избирательные бюллетени с коммунистическими кандидатами, то одобрим все, что произошло, в том числе нынешний состояние, и этим дадим согласие на то, что наших родителей, мужей, братьев и сыновей возьмут в советскую армию, погонят на край света на погибель, на войне или бы ез войны. А также, что когда другие страны узнают об этом, они будут готовы поверить и утвердить это состояние, хотя некоторые (преимущественно старшие, хотя и неграмотные, хорошо помнившие старые времена) уверял, что другие страны не так глупы, чтобы в это поверить. И, наконец, самый жгучий аргумент, что в результате и у нас введут колхозы" (перевод Олеся Герасима).

Итак, часть избирателей делали вид тяжело больных, "вместо тех, кто должен пойти на избирательный участок, каждый, кто мог, запасался карандашом, чтобы замазать готовые бюллетени и таким образом сделать их недействительными. Те же, кто не имел карандашей, готовились уничтожать бюллетени иначе , также причудливо", скажем, заворачивали в избирательные бюллетени кизяки. Однако на практике было непросто повредить бюллетень, поскольку присутствовавшие на участке военные и чекисты видели движение веревки с карандашом в кабине, куда нужно было прорываться с боем, так что демонстративно засвидетельствовать свою нелояльность. Винсцен пришлось воспользоваться всем своим авторитетом писателя и профессора, чтобы отодвинуть в сторону молодого гевала из НКВД и пройти в кабинку, к тому же устроив на участке "швейковину". Пожилым крестьянкам и одетым в кептаре гуцулам они просто пренебрежительно преграждали путь, а уже через несколько лет устроили децимацию, уничтожив в войне с гражданскими жителями Западной Украины более 10 процентов населения.

Псевдореферендумы на оккупированных территориях Украины, будто организованные Путиным и его мелким подхалимом Кириенко, были значительно страшнее, ведь "голосование" происходило под дулами автоматов, однако вполне подходили к сталинской модели "демократии". Реальная цена этого вроде бы "волеизъявления" даже ниже гроша в базарный день.

Но опыт трансформации совка в независимую Украину, деятельным участником которой я когда-то стал, свидетельствует, что "магия свободного выбора", как ее называл Винценз, неизмеримо сильнее шаманских танцев с бубнами фальсификаторов и фокусников. Именно благодаря этой "магии", иными словами, достойному прямостоянию, мы победим, как бы нам ни препятствовали нелепыми шагами наские дилетанты-политики, влюбленные пропагандисты и циничные дельцы. Механизмы общественного очищения неизбежно устранят их, а единомышленники из свободного мира помогут нам отстоять подлинную демократию.

Ответ на титульный вопрос очень прост. Тоталитарные бюрократические системы нуждаются в какой-либо легитимности в глазах своих подданных. Модерные избирательные механизмы они вынуждены хотя бы имитировать, например жители тихоокеанских островов, которые все ждут с неба благословенного груза с консервами и одеждой с западными лейблами. Но выборы по-сталински – лишь жалкий карго-культ, и ничего это не даст ни кремлевским сидельцам, ни их трусливым и приспособленческим подданным.