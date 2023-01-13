Рикард Йозвяк (журналист, написавший о том, что ЕС не налагает санкции на "Белорусскую ССР" по просьбе Украины) - это именно тот журналист, который последние 9 лет (может, и больше, но до того я за ним не следил) сообщал украинцам хорошие и плохие новости об ассоциации с ЕС, безвизе, санкциях и т.д.

Вот "ой бля, опять не приняли безвиз", "ура, безвиз!!!", и вся медленная работа c "четвертым пакетом санкций против России продлили еще на пол года", - это все сначала появлялось в его твиттер-аккаунте, потом во всех иностранных и украинских СМИ со ссылкой на его аккаунт, а уже потом в официальных источниках ЕС.

Поэтому это не просто респектабельный источник информации, это абсолютно точный источник информации о событиях в институтах ЕС с уровнем достоверности 100%.

Поэтому когда какая-то чиновничья крыса, которая не может подняться с ползающего состояния без команды сверху, перечеркивает твит Рикарда и пишет "Фейк" - это, конечно, трешняк.

Но не об этом речь.

Речь о том, что большинство людей, имеющих отношение к политике, журналистике и "общественному лидерству", это все прекрасно знают (к обычным юзерам претензий не имею) и прекрасно осознают, что написанное Рикардом о просьбе не вводить санкции для белорусского соагрессора соответствует действительности.

И что? И ничего.

Никакой реакции.

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Как будто это нормально, так должно быть, что люди, виновные в пытках, расстрелах, изнасилованиях тысяч жителей Киевщины, Черниговщины, Житомирщины избегают ответственности по инициативе тех, кто слезливо пез**ть о победе в новогоднюю ночь

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Как будто это нормально, так должно быть, что люди, виновные в пытках, расстрелах, изнасилованиях тысяч жителей Киевщины, Черниговщины, Житомирщины избегают ответственности по инициативе тех, кто слезливо пез**т о победе в новогоднюю ночь.

Этому есть хоть какое-нибудь объяснение? Хоть какое оправдание?

Сколько еще жизней детей, расстрелянных в спину мужчин со связанными руками, изнасилованных дочерей, женщин, сестер они вместе (те, кто совершает преступления, и те, кто позволяет им совершать, и отмазывает преступников) должно забрать, чтобы люди начали расставлять жизненные приоритеты так, как они должны стоять у здорового человека с инстинктом самосохранения?

Ладно, аналогичную ху*ню об Абрамовиче (путинском кошельке) оправдывали его участием в "переговорном процессе в статусе организатора", а это чем? Чем объяснить просьбу не наказывать виновников в смертях, сейчас ведущие очередные "учения", которые неизвестно как закончатся?

Вот и задаю вопрос, — в воздух, в пустоту: сколько еще жизней детей, расстрелянных в спину мужчин со связанными руками, изнасилованных дочерей, женщин, сестер они вместе (те, кто совершает преступления, и те, кто позволяет им совершать, и отмазывающих преступников) должны забрать, чтобы люди начали расставлять жизненные приоритеты так, как они должны стоять у здорового человека с инстинктом самосохранения?

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Об авторе. Mason Lemberg (псевдоним) – политический обозреватель.

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