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OPINION

Зачем Кабмин ликвидировал Офис уполномоченного по пропавшим без вести

Николаенко Татьяна
12 августа, 2023 суббота
08:01
Мнение

Уже некоторое время семьи пропавших без вести при особых обстоятельствах заставляют идти в суд и признавать своих родственников без вести отсутствующими, а это значит, что выплатам конец

Вас когда-нибудь просили помочь достать тело погибшего родственника из серой зоны? Знаете, как некомфортно ощущать вселенскую беспомощность? До сих пор возвращением и обменом тел занимался Офис уполномоченного по пропавшим без вести и непосредственно Олег Котенко.

Знаете, что сделал Кабмин?

По результатам совещания в Кабинете Министров Украины под председательством премьер-министра Украины Шмыгаля было принято решение о ликвидации Офиса Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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С даты принятия соответствующего постановления Кабинета Министров Украины полномочия Уполномоченного будут частично переданы:

МВД — розыск пропавших и Реестр;

ГУР МО – возвращение тел погибших;

МО Украины – деятельность поисковых групп.

Поскольку в МВД пригласили только Олега Котенко, он отказался от новой должности.

Решение давно ожидаемое и не без того, что Котенко не любил один дяденька на Банковой.

К чему это может привести? Не столько до того, что тела не будут возвращать. Будут.

Есть другой риск, где государство имеет вполне меркантильный интерес. Уже некоторое время семьи пропавших без вести при особых обстоятельствах заставляют идти в суд и признавать своих родственников без вести отсутствующими, а это значит, что выплатам конец. Удостоверение без решения суда не будет. С судьями у нас напряг, судебная волокита может продолжаться. Сами понимаете.

С одной стороны власти так решают для себя неразрешимую проблему, которую сама создали, пообещав миллионные выплаты. Но с другой, своими руками подогревает себе адский котел человеческого гнева.

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Об авторе. Татьяна Николаенко, журналистка

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