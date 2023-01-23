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OPINION

Зачем история "кухаркиным детям"?

Игорь Гулик
23 января, 2023 понедельник
08:05
Мнение

Вот меня интересует, доколе в министерстве образования и науки будет сидеть табачниковое подполье?

До каких пор последователи одиозного руководителя администрации Кучмы, дважды вице-премьера в правительствах Януковича и главы минобразования кабмина Азарова будут упорно делать из молодых украинцев "кухаркиных детей"?

Выражение конечно из "великой русской истории", — так прозвали специальный циркуляр 1887 года, ограничивающий право на образование для детей "кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и похожих людей". Но таким же оборотом прозвали и закон, принятый Верховной Радой 2010 года с подачи Дмитрия Табачника, которым были перечеркнуты 10-летние результаты введения в Украине 12-летнего среднего образования. Тогда Табачник отрезал критику в стиле "сам дурак": "Тех, кто говорит, что этот закон был принят для "кухаркиных детей", я отсылаю к "кухаркиному образованию".

Хотя справедливости ради он должен был предложить оппонентам почитать свои гигантские псевдонаучные и украинофобные опусы на страницах газеты "2000" и других изданий. После Оранжевой революции Табачник особенно издевался над всем украинским: "После Майдана ключевые позиции в государственном руководстве заняла "скунсовая порода", которая прикрывает разочарование манией "национальной" церкви, интеллектуальное обнищание — "думанием по-украински", культурную вторичность — уничтожением традиционной украинско-русской культуры". Фанатическое антигаличанство Табачника дало основания писателю Василию Шкляру для такого вывода: "Ксенофобия в Украине культивируется властью на государственном уровне". В кругах книгоиздателей "Диму Табачника" откровенно называли нацистом.

А при чем здесь современное министерство образования и науки, возглавляемое Сергеем Шкарлетом, спросите вы. Во-первых, действующий главный педагог имел очень дружеские отношения с Дмитрием Табачником

А при чем здесь современное министерство образования и науки, возглавляемое Сергеем Шкарлетом, спросите вы. Во-первых, действующий главный педагог имел очень дружеские отношения с Дмитрием Табачником, — тот всегда ставил в пример ректора Черниговского института информации, бизнеса и права, который вскоре возглавил Черниговскую политехнику. Шкарлет получил мандат депутата областного совета в Чернигове от Партии регионов. По рекомендации действующего нардепа от Слуг народа Валерия Зуба вчерашний регионал и друг Табачника стал министром.

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Дальше. Второй год подряд Шкарлет и его министерство с усердием, достойным лучшего применения, пытаются выбросить предмет истории из перечня обязательных для сдачи мультимедийного теста (упрощенный вариант ВНО). В 2022-м им это не удалось, а вот в этом году историю тоже предлагают для сдачи "по выбору", но (!) результаты теста не важны даже для поступления на гуманитарные факультеты…

Казалось бы, нонсенс. Российско-украинская война обострила интерес общества к собственному прошлому. Люди, далекие от истории, начинают искать в ней ответы на актуальные вопросы. В СМИ и социальных сетях – куча исторических аналогий, примеров из военных опытов, — и отечественного, и зарубежных, — анализ уроков истории, выводов из них.

Более того, украинцы решительно отмежевываются от нарративов "русского мира" с его специфическими интерпретациями "общей истории "братских народов".

МОН, кажется, живет в параллельном мире. Его будто не затрагивают кардинальные изменения общества, настроения граждан. "Кухаркины дети", по версии ведомства Шкарлета, должны уметь читать, добавлять и делить, как в том анекдоте о советских милиционерах. А кто они, откуда, наследники чьих побед и поражений — пустое

Но МОН, кажется, живет в параллельном мире. Его будто не затрагивают кардинальные изменения общества, настроения граждан. "Кухаркины дети", по версии ведомства Шкарлета, должны уметь читать, добавлять и делить, как в том анекдоте о советских милиционерах. А кто они, откуда, наследники чьих побед и поражений – пустое.

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… Из России сообщают о попытках сформировать марионеточное "правительство Украины" во главе с Януковичем, с участием Азарова и Медведчука. Пытаются повторить "финт" 100-летней давности, с так называемым законным правительством "Украинской ССР", склепанным из большевистских прихлебателей в Харькове, и провозглашенным "легитимным" на территории, оккупированной советской Россией. О нем также можно прочесть в истории Украины. Можно, но нужно ли молодым людям интересоваться этим фактом, если такие знания им не пригодятся при поступлении в вуз. Друзья Табачника (пока тот в вынужденной эмиграции, кажется, в Израиле) заранее позаботились об этом…

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспрессо.Запад".

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