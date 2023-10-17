Я понял, наконец, чего добивается Путин через своих агентов здесь, в Украине. Сознательных или не сознательных, просто убаюканных дураков, которые до сих пор считают, что русский язык – это хорошее.

Он хочет уныния, усталости и опущенных рук. Ведь когда ты видишь такое количество дерьма, несправедливости, такого масштаба коррупции и лжи, такой нечестности по отношению к героям и здоровому обществу, ты просто выдыхаешь и тщетно ищешь в себе энергию идти дальше…

Выжженные эмоции – вот чего хотят маленькие пути в Украине. Выжженные эмоции.

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Врага по крайней мере можно убить, а его аватаров на ключевых должностях нет. Зачем бить в стены, если можно сделать троянского коня. И ворота откроют сами защитники. Но на воротах перед мордой врагов, которым открыли вход те, кто был в брюхе коня, стали ВСУ, Тероборона, Нацгвардия и все наше воинство. Воинство, которому продолжают бить в спину. И мы должны ту спину защищать. Вопреки всему.

А еще я больше не слушаю слов. Война – это максимальная честность и максимальный минимализм. Ничто не важно, кроме силы руки и наличия патрона. Только дела. Вот поэтому и молчит Залужный. Давайте поддерживать ВСУ и все наше воинство. У них есть только мы, а у нас только эта Стена в пикселе, которая встала в распахнутых воротах.

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Об авторе. Василий Зима, журналист

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